Iván Cepeda descarta fraude en el preconteo de las elecciones presidenciales y reconoce los resultados

El candidato presidencial Iván Cepeda confirmó este lunes, durante una rueda de prensa en la capital colombiana, que hasta el momento no ha encontrado evidencias suficientes para denunciar un supuesto fraude en los recientes comicios. El aspirante reconoció los resultados preliminares emitidos por las autoridades electorales, distanciándose de los señalamientos de presuntas irregularidades masivas, con el objetivo central de enfocar su campaña de cara a la inminente segunda vuelta.

La declaración oficial llega luego de que diversos sectores políticos expresaran sus dudas sobre el escrutinio, alertando sobre un posible desfase en el censo y negándose a aceptar las cifras iniciales. Sin embargo, Cepeda tomó una postura cautelosa y conciliadora al asegurar que no existen dimensiones suficientes para hablar de un fraude estructural en las mesas contabilizadas, brindando así un parte de tranquilidad a sus electores y respetando la labor de las instituciones democráticas del país.

Con la totalidad de las mesas procesadas en esta primera contienda, el panorama político ubica a Cepeda en el segundo lugar con más de 9,7 millones de apoyos, detrás del candidato Abelardo de la Espriella, quien habría obtenido alrededor de 10,4 millones de votos. Al aceptar este escenario, la estrategia de la coalición parece centrarse en reagrupar fuerzas, moderar su discurso y prepararse de forma estructurada para el balotaje definitivo en el que se decidirá el próximo jefe de Estado.

Diferentes analistas coinciden en que la decisión del candidato de alejarse de la retórica de una presunta trampa electoral busca consolidar una imagen de estadista institucional que logre atraer a los sectores indecisos. Mientras los entes de control continúan revisando de manera minuciosa cada reporte para descartar cualquier anomalía aislada, la atención de la opinión pública se traslada ahora hacia los debates y las nuevas alianzas políticas que definirán el futuro de Colombia en las próximas semanas.