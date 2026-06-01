Mueren cuatro personas en accidente de avioneta en ruta Villavicencio-La Macarena, en el Meta

–(Imagen redes sociales). La Dirección Técnica de Investigación de Accidentes de la Aeronáutica Civil Colombiana confirmó este lunes la muerte de cuatro personas que iban a bordo de una avioneta de la empresa Aerolíneas Llaneras Arall que se accidentó tras despegar del aeropuerto Vanguardia de Villavicencio con destino a La Macarena, en el departamento del Meta.

De acuerdo con el comunicado emitido por la Aerocivil, la aeronave siniestrada es tipo Cessna 206, con matrícula HK 2521, la cual, por causas que se desconocen, en la fase de despegue se precipitó a tierra, y lamentablemente, como resultado de este suceso, se confirma el fallecimiento de los cuatro ocupantes.

La avioneta cayó en un despoblado de la vereda El Cairo, zona rural de la capital del Meta.

La Aerocivil indica que de manera inmediata, la Dirección Técnica de Investigación de Accidentes activó los protocolos de emergencia institucionales y ordenó el traslado urgente de un equipo especializado de investigadores hacia el lugar de los hechos. Este personal será el encargado de recopilar la evidencia técnica y testimonial necesaria para determinar las causas que originaron el siniestro.

Respecto al estado del aeródromo, la Aerocivil informa que la pista de aterrizaje del aeropuerto de Villavicencio, se encuentra operativa.

Finalmente, la DIACC reitera su compromiso con la celeridad y rigurosidad en la investigación técnica de este lamentable hecho.