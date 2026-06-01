Misión de Observación Internacional cuestiona narrativa de fraude vinculada al software de escrutinio pese a las garantías técnicas e institucionales

–Un informe preliminar presentó este lunes la Misión de Observación Internacional de Transparencia Electoral sobre el desarrollo de las elecciones presidenciales en Colombia y estableció que constató que los comicios transcurrieron de manera pacífica y ordenada. Los observadores desplegados en el territorio nacional y en el exterior verificaron que las autoridades de mesa se encontraban debidamente capacitadas y que el despliegue electoral resultó satisfactorio en los centros de votación observados.

No obstante, la Misión señaló que tomó nota de dos cuestiones que merecen atención: en primer lugar, la insistencia de ciertos actores en instalar una narrativa de fraude vinculada al código fuente del software de escrutinio de la Registraduría Nacional, a pesar de las garantías técnicas e institucionales ofrecidas por dicho organismo; y en segundo lugar, la controversia generada por el hecho de que el presidente Petro exhibiera públicamente su voto el día de las elecciones.

Subrayó que si bien este acto no constituye una infracción legal, la Misión conoció que algunos actores interpretaron esta acción como un respaldo público de un funcionario en ejercicio a una candidatura determinada, lo cual resulta contrario a los estándares de imparcialidad institucional que deben orientar la conducta de las máximas autoridades del Estado durante los procesos electorales.

Transparencia Electoral destaca que fue acreditada por el Consejo Nacional Electoral (CNE) de la República de Colombia para desplegar una Misión de Observación Electoral con motivo de la primera vuelta de las Elecciones Presidenciales y en ese rol desplegó en cinco (5) departamentos del territorio nacional: Cundinamarca, Antioquia, La Guajira, Santander y Valle del Cauca; así como en tres (3) países para la observación del voto de la diáspora colombiana en el exterior: Argentina (Buenos Aires), Brasil (Curitiba, São Paulo y Brasilia) y España (Madrid).

La Misión de Observación Electoral de Transparencia Electoral en Colombia estuvo encabezada por dos figuras de reconocida trayectoria en materia de gobernanza democrática e integridad electoral:

Jefe de Misión: José Miguel Insulza, ex Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y ex Canciller de la República de Chile.

Subjefa de Misión: Ann Ravel, ex presidenta de la Comisión Federal Electoral de los Estados Unidos (FEC).

La delegación estuvo integrada por cuarenta (40) observadores internacionales provenientes de Argentina, Brasil, México, Costa Rica, República Dominicana, Guatemala, El Salvador y Paraguay. El equipo reúne a autoridades y funcionarios electorales con experiencia de gestión en sus propios países, académicos especializados en procesos políticos y electorales, y expertos en diversas áreas vinculadas a la integridad democrática.

Transparencia Electoral participó en el Programa organizado para observadores internacionales por el Consejo Nacional Electoral los días viernes 29 y sábado 30 de mayo de 2026, instancia que permitió a las delegaciones acreditadas conocer el marco normativo, los procedimientos y las autoridades responsables del proceso electoral colombiano.

El sábado 31 de mayo, el grupo que permaneció en Bogotá participó en la agenda oficial organizada conjuntamente por el CNE y la Registraduría Nacional del Estado Civil, que incluyó el tradicional acto de inauguración de la jornada de votación en la Plaza de Bolívar de Bogotá. En dicho acto estuvieron presentes representantes de las misiones de observación internacionales y se contó con las palabras del Presidente de la República, Gustavo Petro, así como de las máximas autoridades del Consejo Nacional Electoral, la Registraduría Nacional y la Procuraduría General de la Nación.

El día de hoy, Transparencia Electoral desplegó a sus observadores en Colombia y en el exterior de manera simultánea:

En Colombia: Observadores fueron asignados a los departamentos de Cundinamarca, Antioquia, La Guajira, Santander y Valle del Cauca para dar seguimiento al desarrollo de la jornada electoral en las distintas regiones del país.

En el exterior: Se observó el ejercicio del voto de los ciudadanos colombianos en Argentina (Buenos Aires), Brasil (Curitiba, São Paulo y Brasilia) y España (Madrid).

En el marco de la jornada electoral, una representación de la Misión de Transparencia Electoral integrada por el Jefe de Misión José Miguel Insulza, la Subjefa de Misión Ann Ravel, el Director Ejecutivo Leandro Querido y Andressa Abel celebró una reunión de trabajo con Esteban González, Jefe de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea en Colombia. El encuentro permitió intercambiar impresiones sobre el desarrollo de la jornada y reforzar la coordinación entre las misiones de observación internacionales presentes en el país.

Para este proceso electoral, Transparencia Electoral contó con una aplicación móvil propia desarrollada con el fin de que los observadores, tanto en Colombia como en el exterior, reportaran en tiempo real el desarrollo de la jornada de votación. A través de esta herramienta se recibieron datos provenientes de más de cuatrocientas (400) mesas de votación.

De acuerdo a lo reportado, la jornada de votación se celebró de manera satisfactoria. Se pudo constatar la presencia de testigos de las distintas fuerzas políticas y la gran mayoría de los centros de votación, así como la presencia de las fuerzas de seguridad custodiando el proceso. Los observadores no registraron irregularidades ni incidencias relevantes en los centros de votación visitados. El proceso se llevó a cabo de manera adecuada en todos los puntos monitoreados tanto en el territorio nacional como en el exterior.

Transparencia Electoral ha tomado nota de diversas cuestiones registradas en las distintas fases del proceso electoral. En los próximos días se publicará un informe preliminar más exhaustivo con los hallazgos, análisis y recomendaciones de la misión.

Transparencia Electoral saluda la apertura y el compromiso de las instituciones colombianas, y en particular del Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil, con la observación electoral, tanto nacional como internacional. Este compromiso fortalece la confianza y la credibilidad de la función electoral, y abre un espacio valioso para que expertos nacionales e internacionales puedan proponer mejoras al sistema.

Asimismo, Transparencia Electoral reconoce el civismo de la ciudadanía colombiana, que acudió en gran número a las urnas para ejercer su derecho al voto y legitimar democráticamente a sus autoridades.