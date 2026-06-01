Natalia Linares se consagró campeona Iberoamericana de salto largo en Perú

Foto: Natalia Linares.

El Equipo?Bogotá aportó cinco de las 10 medallas conseguidas por la delegación colombiana en el Campeonato Iberoamericano de Atletismo, celebrado en Lima, Perú. El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) destacó la labor de Natalia Linares, quien consiguió el oro en salto largo con una marca de 6.67 metros, superando a la puertorriqueña Paola Fernández (plata) y a la brasileña Leticia Oro Melo (bronce).

Linares confirmó su gran momento deportivo tras lograr el segundo lugar en la Primera Parada de la Liga Diamante de Atletismo 2026, disputada en Shangai, China.

Las representantes de Bogotá también aportaron medallas de plata para Colombia. Sobresalieron Lina Licona (en 400 metros), Mayra Gaviria (en lanzamiento de martillo), Melanie Bolaño y Lina Licona (en 4×400 metros relevo mixto) y Melanie Bolaño, Sofía Molina y Lina Licona (4×400 metros relevo femenino).

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