Cámaras y comunidad permitieron captura de tres hombres tras robo de vehículo en Bogotá

Foto: Secretaría de Seguridad

Tres hombres fueron capturados luego de hurtar un vehículo de plataforma digital en la localidad de Rafael Uribe Uribe, al sur de Bogotá. Los hombre acusados de este hecho, habían tomado un servicio en el barrio Olaya con destino al barrio San Francisco y, durante el recorrido, intimidaron al conductor para despojarlo del automóvil.

Las cámaras de seguridad del sector permitieron hacer seguimiento al vehículo robado. En las imágenes se observa a los sujetos empujando el carro por plena vía pública luego de que este se apagara en el sector de Bosques de San Carlos.

Desde el Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4), el operador de cámaras alertó a los uniformados de la zona sobre la ubicación de los sospechosos. Al notar la presencia de la patrulla, los hombres abandonaron el vehículo y salieron corriendo para intentar escapar. La comunidad intentó alcanzarlos y, metros más adelante, los tres fueron capturados por la Policía de Bogotá. El vehículo hurtado fue recuperado y devuelto a su propietario.

Las autoridades destacaron que este resultado hace parte de los operativos permanentes contra la delincuencia en la localidad y del fortalecimiento de las capacidades tecnológicas y operativas en la ciudad y en Rafael Uribe, que cuenta con 284 cámaras de videovigilancia. Según cifras entregadas por las autoridades, en Rafael Uribe Uribe se registra una reducción del 17 % en hurto a vehículos, 48 % en hurto a personas, 30 % en hurto a residencias, 41 % en hurto a comercio, 94 % en violencia intrafamiliar, 11 % en hurto a celulares y 39 % en hurto a bicicletas.