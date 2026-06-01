Procurador: «Derrotamos por segunda vez este año el fantasma del fraude electoral»

–El procurador General de la Nacional, Gregorio Eljach, felicitó a los colombianos por la jornada electoral realizada este domingo. «Tuvimos una jornada libre, transparente, segura, oportuna y a conciencia», sostuvo y subrayó que por segunda vez, este año, «derrotamos el fantasma del fraude electoral», lo mismo que la abstención y la violencia.

El jefe del Ministerio Público, advirtió que la entidad estará vigilante de la conducta de los servidores públicos, incluido el Presidente de la República, para que se impida su indebida participación en política, frente a la segunda vuelta de la elección presidencial.

De otro lado, Eljach hizo un llamado a seguir “profundizando nuestras instituciones democráticas, diciéndole al mundo que aquí se hacen las cosas como la ley ordena, para que se haga escogencia de quienes tienen que estar al mando de las instituciones en la Presidencia y en la Vicepresidencia de la República”.

El Procurador General de la Nación, Gregorio Eljach, advierte que estará vigilante de la conducta de los servidores públicos, incluido el Presidente de la República, para que se impida su indebida participación en política, frente a la segunda vuelta de la elección presidencial.… pic.twitter.com/1ziNWlSr9F — Procuraduría General de la Nación (@PGN_COL) June 1, 2026

El Centro de Analítica Avanzada del Ministerio Público, recibió y gestionó 587 quejas durante la jornada de elección de presidente y vicepresidente de la república.

Bogotá, Antioquia, Cundinamarca, Santander y Atlántico, fueron las regiones que concentraron el mayor número de quejas.

El sistema probó su eficacia, y durante todo el día no presentó ningún tipo de inconveniente que impidiera a la ciudadanía y a los agentes del ministerio público enviar sus respectivas denuncias en todos los canales dispuestos por la Procuraduría para tal fin.

La Procuraduría procesó y atendió en un alto porcentaje estos reportes y los restantes pasarán al respectivo operador disciplinario, para darles atención prioritaria y urgente.