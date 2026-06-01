Observadores internacionales destacan desarrollo del proceso electoral en Colombia; Human Rights Watch cuestiona a Petro por desconocer resultados iniciales

–La comunidad internacional se pronunció sobre el proceso electoral cumplido en Colombia, que tendrá su culminación el próximo 21 de junio cuando se definirá, en segunda vuelta, la Presidencia de la República, entre Abelardo de la Espriella, ganador de la primera, e Iván Cepeda. A través de los representantes que estuvieron como observadores de la jornada electoral destacaron la forma como se desarrolló el evento democrático, contrario a lo dicho por el presidente Gustavo Petro, quien, al igual que lo hizo, en la campaña, sugirió un fraude y notificó que desconocía el preconteo reportado por la Registraduría Nacional.

Juanita Goebertus, Directora de la División de las Américas de Human Rights Watch, le salió al paso al anuncio del presidente Gustavo Petro de desconocer el resultado inicial de las elecciones de este domingo en Colombia. «Colombia tiene un sistema electoral independiente y confiable. Es lamentable que el Presidente siembre dudas injustificadas», precisó, al replicar el mensaje del jefe del Estado.

El llamado conteo transmitido no tiene fuerza vinculante. sus datos no son norma pública. Como presidente no acepto los resultados del preconteo de la firma privada de los hermanos Bautista, porque debiendo estar quietos los algoritmos del software de conteo y escrutinios, en la… — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 1, 2026

La dirigente de la División de las Américas de Human Rights Watch advirió que «De la Espriella y Cepeda irán a segunda vuelta» y que «los resultados electorales deben respetarse. La comunidad internacional debe rodear a la Registraduría».

Daniel Twining, presidente del Instituto Republicano Internacional, IRIglobal, elogió al pueblo colombiano por su fuerte participación cívica en las elecciones, «con una afluencia que superó los niveles de 2022», y subrayó que la misión de observación electoral del IRI «se sintió alentada por el profesionalismo, la capacidad y la resiliencia demostrados por las autoridades electorales a pesar de los ataques infundados a su credibilidad».

A medida que los resultados continúan procesándose y verificándose, instamos a todos los líderes políticos a actuar con responsabilidad y a abstenerse de afirmaciones infundadas que socaven la confianza en el proceso y aumenten las tensiones. La confianza pública en las instituciones electorales de Colombia será esencial mientras el país se prepara para la segunda vuelta del 21 de junio, puntualizó.

Indicó igualmente que «las instituciones electorales funcionaron. Existen mecanismos para resolver las disputas electorales» y que los líderes políticos «deben actuar con responsabilidad y evitar afirmaciones sin fundamento que arriesguen a desacreditar el proceso».

El representante de México, el magistrado electoral del @TECDMX, José Jesús Hernández Rodríguez, quien participó como observador internacional en las elecciones presidenciales, destacó la fortaleza de la democracia de Colombia.

Resaltó que 1.500 observadores internacionales pudieron constatar la solidez institucional, las garantías electorales y la organización del proceso electoral colombiano.

El magistrado electoral del @TECDMX, José Jesús Hernández Rodríguez, quien participó como observador internacional en las elecciones presidenciales, destacó la fortaleza de la democracia de Colombia. Resaltó que 1.500 observadores internacionales pudieron constatar la solidez… pic.twitter.com/5RF10vSmdH — Registraduría Nacional del Estado Civil (@Registraduria) June 1, 2026

Alberto R. Ramdin, Secretario General de la OEA, felicitó a la ciudadanía colombiana por su participación cívica en la jornada electoral celebrada en el país. «Reconozco el trabajo de las autoridades electorales y las fuerzas de seguridad por su labor, reflejado en una jornada pacífica y ordenada. Felicito a las dos fórmulas que avanzan a la segunda vuelta», precisó y anunció que «la OEA estará nuevamente presente en la segunda vuelta del 21 de junio con una robusta Misión de Observación Electoral MOE_OEA».

Scott Campbell, representante en Colombia de ONU Derechos Humanos, también felicitó al pueblo colombiano, a la institucionalidad, al Ministerio Público, al Ministerio del Interior, al Ministerio de Defensa y a la Defensora del Pueblo, por «un día electoral en paz».

Y destacó que «no se documentaron violaciones o vulneraciones de derechos humanos significativas».

"Felicitamos al pueblo colombiano por un día electoral en paz. Felicitamos también a la institucionalidad, al Ministerio Público, al Ministerio del Interior, al Ministerio de Defensa y a la Defensora del Pueblo. Según nuestro mandato tuvimos el honor de acompañar a #Colombia en… pic.twitter.com/DIEwyk11hf — ONU Derechos Humanos Colombia (@ONUHumanRights) June 1, 2026

Marcela Ríos, directora para América Latina y el Caribe de IDEA Internacional, destacó el buen desarrollo de la jornada electoral en distintos puestos de votación de Bogotá, donde se evidenció alta afluencia de ciudadanos y una circulación ágil dentro de los puestos.

Señaló que el proceso fue ordenado, con apoyo permanente a los votantes y uso de herramientas como la biometría en algunos puntos.

Marcela Ríos (@mriost), directora para América Latina y el Caribe de @IDEA_INT_LAC, destacó el buen desarrollo de la jornada electoral en distintos puestos de votación de Bogotá, donde se evidenció alta afluencia de ciudadanos y una circulación ágil dentro de los puestos. Señaló… pic.twitter.com/cbpC8ZhRwQ — Registraduría Nacional del Estado Civil (@Registraduria) June 1, 2026

? Más de 10.000 observadores nacionales e internacionales acompañaron la primera vuelta presidencial 2026, convirtiéndolas en el proceso electoral con mayor observación internacional en la historia de Colombia. Su presencia fortalece la transparencia, genera confianza y… pic.twitter.com/P9mAui3PCI — Registraduría Nacional del Estado Civil (@Registraduria) June 1, 2026

A nivel nacional, la Federación Colombiana de Municipios, que agrupa los alcaldes de las principales ciudades del país, expresó su reconocimiento y felicitación al Registrador Nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, y a todo el equipo de la Registraduría Nacional, por la eficiente organización y el exitoso desarrollo de la jornada electoral presidencial realizada en todo el territorio nacional.

«La transparencia, la planeación logística, la capacidad operativa y las garantías brindadas a los ciudadanos permitieron que millones de colombianos ejercieran su derecho al voto en un ambiente de normalidad democrática, fortaleciendo la confianza en las instituciones y en el sistema electoral del país», reseñó en un comunicado.

La Federación destacó el compromiso de la Registraduría Nacional con la defensa y el fortalecimiento de la democracia, así como la articulación institucional que hizo posible una jornada ordenada, participativa, segura y con plenas garantías para los electores.

De igual manera, expresó que reconoce el trabajo de las autoridades civiles, militares y de policía, de los jurados de votación, testigos electorales y de todos los servidores públicos, así como el trabajo articulado con las autoridades departamentales y municipales que contribuyeron al adecuado desarrollo de este importante ejercicio democrático.

«La democracia se fortalece cuando las instituciones cumplen su misión con rigor, independencia, transparencia y eficiencia. La correcta realización de las elecciones constituye una garantía fundamental para la legitimidad del Estado y para la confianza de los ciudadanos en las reglas democráticas», precisó.