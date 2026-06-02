Cortes de agua por mantenimiento y mejoramiento de redes de este miércoles 3 y jueves 4 de junio de 2026 en Bogotá
–(Foto EAAB). Este miércoles 3 y jueves 4 de junio de 2026 hay suspensión del servicio de agua en sectores de la capital de la República, por trabajos de rehabilitación de redes, instalación de tuberías en obras viales y nuevas viviendas, que adelantará la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.
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Miércoles 3 de junio de 2026
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Fontibón
Ciudad Hayuelos, Interindustrial, El Vergel de Fontibón
De la Avenida Carrera 80 a la Avenida Carrera 86, entre la Calle 19A a la Calle 16C
De la Carrera 78G a la Avenida Carrera 80, entre la Avenida Calle 17 a la Calle 16C
8:00 a.m.
24 horas
Traslado de hidrante
Bosa
Bosa Nova, Bosa Nova El Porvenir, Bosanova, Chicó Sur, El Paraíso Bosa, El Porvenir, Escocia, La Alegría, La Concepción, La Esmeralda, La Estanzuela, La Independencia, La Paz, La Suerte, Los Sauces Bosa, Nueva Escocia, San Pablo, San Pedro, Tunjuelo, Veguita, Villa Clemencia, Villa Colonia, Villa Nohora, Villa Suaita, Tropezón
De la Calle 55 Sur a la Calle 57 Sur, entre la Carrera 86 a la Carrera 87C
De la Calle 57 Sur a la Calle 58C Sur, entre la Carrera 84C a la Carrera 87K Bis
De la Calle 58C Sur a la Calle 66 Sur, entre la Carrera 82 a la Carrera 88
De la Calle 66 Sur a la Calle 70 Sur, entre la Carrera 86 a la Carrera 87H
De la Calle 62 Sur a la Calle 69B Sur, entre la Carrera 87C a la Carrera 88C
De la Calle 69B Sur a la Calle 70 Sur, entre la Carrera 87K a la Carrera 88C
10:00 a.m.
24 horas
Mantenimiento preventivo
Usme
Santa Librada, San Juan Bautista
De la Calle 73 Sur a la Calle 76 Sur, entre la Avenida Carrera 14 a la Avenida Carrera 14V
10:00 a.m.
24 horas
Mantenimiento preventivo
Usaquén
Barrancas, Barrancas Norte, San Cristóbal Norte
De la Carrera 7 a la Carrera 9, entre la Calle 153 a la Calle 163A
8:00 a.m.
24 horas
Instalación de válvula
Usaquén
San José, Portales del Norte I y II, Villa Olga, Casablanca, Gilmar I y II, Urb. La Chocita, Britalia, Monterrey, Alamedas de San Diego, Villa Julia, Jardines El Cabo
De la Calle 153 a la Calle 170, entre la Carrera 58 a la Carrera 75
10:00 a.m.
24 horas
Mantenimiento correctivo
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Jueves 4 de junio de 2026
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Barrios Unidos
JJ Vargas
De la Calle 63 a la Calle 68, entre la Carrera 60 a la Carrera 68
9:00 a.m.
24 horas
Empates redes acueducto
Puente Aranda
Remanso Sur
De la Avenida Calle 26 Sur A hasta la Diagonal 16 Sur, entre la Carrera 39 a la Carrera 50
8:00 a.m.
24 horas
Cambio de válvula
Rafael Uribe Uribe
San Luis
De la Calle 31 Sur a la Calle 34 Sur, entre la Avenida Carrera 10 a la Carrera 12 Bis
8:00 a.m.
24 horas
Cambio de válvula
Kennedy
Hipotecho, Hipotecho Occidental, La Igualdad, Nueva Marsella, Floresta Sur
De la Calle 6 a la Calle 8 Sur, entre la Carrera 68 a la Carrera 72
8:00 a.m.
24 horas
Cierre a terceros
Kennedy
Casa Blanca, Pastrana y Roma
De la Calle 45 Sur a la Avenida Calle 55 Sur, entre la Avenida Primero de Mayo (Carrera 79C Bis A) a la Avenida Carrera 80
De la Avenida Calle 43 Sur a la Calle 45 Sur, entre la Transversal 78H Bis A hasta la Avenida Carrera 80
De la Carrera 79 a la Carrera 78, entre la Calle 53B Sur a la Calle 56A Sur.
De la Avenida Calle 55 Sur a la Calle 58 Sur, entre la Carrera 79C a la Avenida Carrera 80
De la Carrera 79 a la Carrera 79C, entre la Calle 55 Sur a la Calle 57D Sur
10:00 a.m.
24 horas
Mantenimiento preventivo
San Cristóbal, Santa Fe
Vitelma, La María
De la Avenida Calle 11 Sur a la Calle 1F, entre la Carrera 3 a Transversal 11 Este
9:00 a.m.
24 horas
Empates redes acueducto
Usaquén
Bella Suiza
De la Carrera 7 a la Carrera 9, entre la Calle 127 a la Calle 134
8:00 a.m.
24 horas
Instalación de válvula
Suba
Villa del Prado, San José de Bavaria
De la Carrera 49 a la Carrera 80, entre la Calle 170 a la Calle 183
8:00 a.m.
24 horas
Instalación de válvula
Ciudad Bolívar
Arabia, Bella Flor Sur, Bellavista Lucero Alto, Cedritos del Sur, El Minuto de María, El Mirador, El Mochuelo, El Mochuelo II, El Mochuelo II Norte, El Mochuelo II Urbano, El Mochuelo III, El Mochuelo Oriental, El Tesoro, Estrella del Sur, Juan Pablo II, Naciones Unidas, Quiba, Quiba I, Quiba Rural, Quiba Urbano, San Rafael, Sumapaz, Villa Gloria, Villas El Diamante, Bella Flor Sur, Bella Flor Sur Rural, Brisas del Volador, Ciudad Bolivar Rural III, Cordillera del Sur, El Mirador, El Mirador II, El Mochuelo III, El Mochuelo IV, El Tesoro, La Torre, Los Alpes Sur, Naciones Unidas, Nueva Esperanza, Paraiso Quiba, Quiba Bajo, Villa Gloria
De la Calle 67 Sur a la Calle 80A Sur, entre la Carrera 14A a la Carrera 26
2:00 p.m.
4 horas
Reparación acometida
Usme
La Marichuela, San Juan Bautista, Santa Librada, La Andrea, Barranquillita, La Aurora, Nuevo San Andrés y Mochuelo Oriental
De la Calle 65 Sur a la Calle 86 Sur, entre la Carrera 4 a la Carrera 14R
10:00 a.m.
24 horas
Mantenimiento correctivo
RECOMENDACIONES PARA LOS USUARIOS:
• Antes del corte de agua, llene el tanque de reserva de su vivienda.
• Si almacena agua en recipientes consúmala antes de las 24 horas.
• Haga uso del agua de forma racional privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos.
• La EAAB prestará el servicio de carrotanques con prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público, los cuales se pueden solicitar en la Acualínea 116.