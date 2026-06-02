    • Bogotá

    Cortes de agua por mantenimiento y mejoramiento de redes de este miércoles 3 y jueves 4 de junio de 2026 en Bogotá

    Ariel Cabrera Publicado el

    –(Foto EAAB). Este miércoles 3 y jueves 4 de junio de 2026 hay suspensión del servicio de agua en sectores de la capital de la República, por trabajos de rehabilitación de redes, instalación de tuberías en obras viales y nuevas viviendas, que adelantará la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.


    Miércoles 3 de junio de 2026

    Fontibón

    Ciudad Hayuelos, Interindustrial, El Vergel de Fontibón

    De la Avenida Carrera 80 a la Avenida Carrera 86, entre la Calle 19A a la Calle 16C
    De la Carrera 78G a la Avenida Carrera 80, entre la Avenida Calle 17 a la Calle 16C
    8:00 a.m.
    24 horas
    Traslado de hidrante

    Bosa

    Bosa Nova, Bosa Nova El Porvenir, Bosanova, Chicó Sur, El Paraíso Bosa, El Porvenir, Escocia, La Alegría, La Concepción, La Esmeralda, La Estanzuela, La Independencia, La Paz, La Suerte, Los Sauces Bosa, Nueva Escocia, San Pablo, San Pedro, Tunjuelo, Veguita, Villa Clemencia, Villa Colonia, Villa Nohora, Villa Suaita, Tropezón

    De la Calle 55 Sur a la Calle 57 Sur, entre la Carrera 86 a la Carrera 87C
    De la Calle 57 Sur a la Calle 58C Sur, entre la Carrera 84C a la Carrera 87K Bis
    De la Calle 58C Sur a la Calle 66 Sur, entre la Carrera 82 a la Carrera 88
    De la Calle 66 Sur a la Calle 70 Sur, entre la Carrera 86 a la Carrera 87H
    De la Calle 62 Sur a la Calle 69B Sur, entre la Carrera 87C a la Carrera 88C
    De la Calle 69B Sur a la Calle 70 Sur, entre la Carrera 87K a la Carrera 88C
    10:00 a.m.
    24 horas
    Mantenimiento preventivo

    Usme

    Santa Librada, San Juan Bautista

    De la Calle 73 Sur a la Calle 76 Sur, entre la Avenida Carrera 14 a la Avenida Carrera 14V
    10:00 a.m.
    24 horas
    Mantenimiento preventivo

    Usaquén

    Barrancas, Barrancas Norte, San Cristóbal Norte

    De la Carrera 7 a la Carrera 9, entre la Calle 153 a la Calle 163A
    8:00 a.m.
    24 horas
    Instalación de válvula

    Usaquén

    San José, Portales del Norte I y II, Villa Olga, Casablanca, Gilmar I y II, Urb. La Chocita, Britalia, Monterrey, Alamedas de San Diego, Villa Julia, Jardines El Cabo

    De la Calle 153 a la Calle 170, entre la Carrera 58 a la Carrera 75
    10:00 a.m.
    24 horas
    Mantenimiento correctivo


    Jueves 4 de junio de 2026

    Barrios Unidos

    JJ Vargas

    De la Calle 63 a la Calle 68, entre la Carrera 60 a la Carrera 68
    9:00 a.m.
    24 horas
    Empates redes acueducto

    Puente Aranda

    Remanso Sur

    De la Avenida Calle 26 Sur A hasta la Diagonal 16 Sur, entre la Carrera 39 a la Carrera 50
    8:00 a.m.
    24 horas
    Cambio de válvula

    Rafael Uribe Uribe

    San Luis

    De la Calle 31 Sur a la Calle 34 Sur, entre la Avenida Carrera 10 a la Carrera 12 Bis
    8:00 a.m.
    24 horas
    Cambio de válvula

    Kennedy

    Hipotecho, Hipotecho Occidental, La Igualdad, Nueva Marsella, Floresta Sur

    De la Calle 6 a la Calle 8 Sur, entre la Carrera 68 a la Carrera 72
    8:00 a.m.
    24 horas
    Cierre a terceros

    Kennedy

    Casa Blanca, Pastrana y Roma

    De la Calle 45 Sur a la Avenida Calle 55 Sur, entre la Avenida Primero de Mayo (Carrera 79C Bis A) a la Avenida Carrera 80
    De la Avenida Calle 43 Sur a la Calle 45 Sur, entre la Transversal 78H Bis A hasta la Avenida Carrera 80
    De la Carrera 79 a la Carrera 78, entre la Calle 53B Sur a la Calle 56A Sur.
    De la Avenida Calle 55 Sur a la Calle 58 Sur, entre la Carrera 79C a la Avenida Carrera 80
    De la Carrera 79 a la Carrera 79C, entre la Calle 55 Sur a la Calle 57D Sur
    10:00 a.m.
    24 horas
    Mantenimiento preventivo

    San Cristóbal, Santa Fe

    Vitelma, La María

    De la Avenida Calle 11 Sur a la Calle 1F, entre la Carrera 3 a Transversal 11 Este
    9:00 a.m.
    24 horas
    Empates redes acueducto

    Usaquén

    Bella Suiza

    De la Carrera 7 a la Carrera 9, entre la Calle 127 a la Calle 134
    8:00 a.m.
    24 horas
    Instalación de válvula

    Suba

    Villa del Prado, San José de Bavaria

    De la Carrera 49 a la Carrera 80, entre la Calle 170 a la Calle 183
    8:00 a.m.
    24 horas
    Instalación de válvula

    Ciudad Bolívar

    Arabia, Bella Flor Sur, Bellavista Lucero Alto, Cedritos del Sur, El Minuto de María, El Mirador, El Mochuelo, El Mochuelo II, El Mochuelo II Norte, El Mochuelo II Urbano, El Mochuelo III, El Mochuelo Oriental, El Tesoro, Estrella del Sur, Juan Pablo II, Naciones Unidas, Quiba, Quiba I, Quiba Rural, Quiba Urbano, San Rafael, Sumapaz, Villa Gloria, Villas El Diamante, Bella Flor Sur, Bella Flor Sur Rural, Brisas del Volador, Ciudad Bolivar Rural III, Cordillera del Sur, El Mirador, El Mirador II, El Mochuelo III, El Mochuelo IV, El Tesoro, La Torre, Los Alpes Sur, Naciones Unidas, Nueva Esperanza, Paraiso Quiba, Quiba Bajo, Villa Gloria

    De la Calle 67 Sur a la Calle 80A Sur, entre la Carrera 14A a la Carrera 26
    2:00 p.m.
    4 horas
    Reparación acometida

    Usme

    La Marichuela, San Juan Bautista, Santa Librada, La Andrea, Barranquillita, La Aurora, Nuevo San Andrés y Mochuelo Oriental

    De la Calle 65 Sur a la Calle 86 Sur, entre la Carrera 4 a la Carrera 14R
    10:00 a.m.
    24 horas
    Mantenimiento correctivo

    RECOMENDACIONES PARA LOS USUARIOS:

    • Antes del corte de agua, llene el tanque de reserva de su vivienda.
    • Si almacena agua en recipientes consúmala antes de las 24 horas.
    • Haga uso del agua de forma racional privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos.
    • La EAAB prestará el servicio de carrotanques con prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público, los cuales se pueden solicitar en la Acualínea 116.

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