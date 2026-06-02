Resultados de las loterías y chances de este martes 02 de junio de 2026 en Colombia
–Los siguientes son los resultados de las loterías y chances que jugaron este martes 02 de junio de 2026 en el territorio colombiano:
Dorado
Mañana 8039 – La 5ta 1 – Tarde 4644 – La 5ta 0
Culona
Día 6590 – Noche
Astro Sol
4464 – Signo Aries
Pijao de Oro
4061 – La 5ta 2
Paisita
Día 2583 – La 5ta 7 – Noche 0087 – Mico
Chontico
Día 0542 – La 5ta 9 – Noche
Cafeterito
Tarde 6167 – La 5ta 7 – Noche
Sinuano
Día 1451 – La 5ta 0 – Noche
Cash Three
Día 717 – Noche
Play Four
Día 1076 – Noche
Samán
Día 4855
Caribeña
Día 5674 – La 5ta 8 – Noche
Motilón
Tarde 5220 – La 5ta 0 – Noche
Fantástica
Día 7938 – La 5ta 5 – Noche
Antioqueñita
Día 5535 – La 5ta 2 – Tarde 2141 – La 5ta 4