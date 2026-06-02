EE.UU: Confrontan a Marco Rubio en el Senado por ataques a embarcaciones y matar personas en el Caribe y el Pacífico

–El senador estadounidense Tim Kaine, del Partido Demócrata, encaró este martes al secretario de Estado, Marco Rubio, por los ataques contra supuestas ‘narcolanchas’ en el Caribe y el Pacífico, en el marco de la Operación Lanza del Sur.

Durante la comparecencia de Rubio ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, Kaine le preguntó a Rubio si había formado parte de las discusiones sobre el «criterio de selección de objetivos», dado que también es asesor de Seguridad Nacional.

«No, y no porque lo evitara, sino porque esas son decisiones de carácter legal», respondió Rubio. A lo que Kaine cuestionó: «Si no participaste en las discusiones, como asesor de Seguridad Nacional, ¿conoces los criterios de selección de objetivos?».

On May 29, at the direction of #SOUTHCOM commander Gen. Francis L. Donovan, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the vessel was transiting along known narco-trafficking… pic.twitter.com/ynibuPqDd3 — U.S. Southern Command (@Southcom) May 30, 2026

Embarcación bombardeada el pasado viernes 29 de mayo en el Pacífico Oriental que «estaba involucrado en operaciones de narcotráfico. Tres narco-terroristas masculinos fueron abatidos durante esta acción», según el reporte del Comando Sur.

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El secretario de Estado dijo que sí e indicó que el Departamento de Guerra se encargaba de dotar los operativos de legalidad. Sin embargo, el senador demócrata lo interrumpió y aseguró que él sí estaba al tanto de los tres criterios que se usan para tal fin, dado que recibe información clasificada.

«La presencia de narcóticos en el barco nunca ha sido un criterio de selección de objetivos (…). Y la Administración [de Donald Trump] podría haberlo elegido como criterio de selección. Eligieron elementos que eran objetivos que autorizaban el uso del Ejército estadounidense para hundir barcos y matar personas, pero no han utilizado la presencia de narcóticos en el barco como uno de los criterios de selección de objetivos», afirmó.

Interrogado nuevamente, Rubio respondió: «Es obvio que los criterios de selección no provienen de una sola fuente. En esencia, hay múltiples verificaciones (…) y todo ello informado e impregnado por la recopilación de inteligencia».

Seguidamente, el secretario de Estado reconoció que han «habido ataques de los cuales se han retirado porque no cumplen los criterios o porque hay dudas».

«No estoy diciendo que los ataques que he revisado no cumplan los criterios de selección», aclaró Kaine. «Pero estoy diciendo lo extraño que es, especialmente porque la Administración siempre anunció que esto es contra los narcotraficantes, que la presencia de narcóticos en el barco no sea un criterio», añadió. (Información RT).