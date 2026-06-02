Petro presenta «las bases comprobadas del posible fraude» en las elecciones presidenciales; asegura que el software del preconteo fue modificado dos veces

–Pese a que, según la Registraduría, el escrutinio oficial realizado por los jueces de la República llegó al 99,98 % con una coincidencia del 99,94 % con el preconteo realizado al cierre de las urnas el domingo, confirmando los votos que dieron como ganador a Abelardo de la Espriella sobre Iván Cepeda, por una diferencia 693 mil 138 votos, el presidente Gustavo Petro reiteró el «posible fraude» y presentó este martes en su cuenta en X lo que considera «las bases comprobadas» de ese posible fraude, que, además, subraya «puedo entregar a autoridad competente».

En su nota el jefe del Estado asegura si dijo que no reconocía «los datos del preconteo del software de los hermanos Bautista es porque tengo datos» y complementa:

«Mi compromiso con mi pueblo y el amor a mi país por el que he luchado toda mi vida hace que arriesgue todo al transmitirlo y lo voy a hacer en este momento».

El mandatario subraya que el registrador se negó permanentemente a entregar el código fuente que era el requisito básico de la transparencia electoral.

«Ante mi denuncia sobre que el software fue modificado en días en los que por norma legal debería mantenerse quieto, el registrador dijo que era imposible», prosigue y advierte que «esto solo indica que la registraduría no tiene control del software, como ya sabíamos».

El presidente Gustavo Petro afirma que «el software sí fue modificado y dos veces el 26 de mayo del 2026. La primera modificación ocurrió a la 1.21.35 pm y la segunda a las 7.21.13 pm».

Explica que la maniobra consistió «en modificar el censo electoral y el número de puestos y mesas» y complementa que el diario El Tiempo logró descubrir solo la modificación de mesas.

La cuantía de la modificación es la siguiente, puntualiza:

Censo oficial 41.421.973. Está cifra fue cambiada en DIVIPOL en el software de los hermanos Bautista el 26 de mayo del 2026, cinco días antes de las elecciones en la siguiente cantidad 42.307.373.

La diferencia es de 885.409 nuevas cédulas que no se inscribieron en la fecha legal.

También se variaron los puestos de votación, aumentándolos de la siguiente manera:

De 13.742 oficiales a 14.438 en DIVIPOL, software de los hermanos Bautista, diferencia 696 puestos de votación.

Esto da un cambio en el número totales:

Mesas oficiales, ya escritas: 120.527, pero en DIVIPOL de los hermanos Bautista, quienes son los que hicieron el conteo hay 122.020 con una diferencia de 1493 mesas adicionales, que no posiblemente no han sido escrutadas.

El primer mandatario asegura que puede probar ante autoridad competente estos hechos.

«En el conteo de votos de los hermanos Bautista, aparecen 5.300 mesas con ms de 300 votos en el día, que es la cifra que máximo pueden votar en las horas de elección, muchas llegan a 700 votos.

En esas mesas es donde se ubica la ventaja de 635.000 con que Abelardo supera a Cepeda.

Y concluye: Entrego el dato completo de las 5.300 mesas.