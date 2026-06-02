No se pierda la temporada de música que llega en junio al Teatro Jorge Eliécer Gaitán en Bogotá
Foto: Idartes
El emblemático Teatro Jorge Eliécer Gaitán presenta en junio una programación musical que reúne propuestas sonoras de distintas geografías y lenguajes contemporáneos. La agenda, que se desarrollará entre la Sala Gaitán y la bahía del teatro, propone un recorrido por la canción latinoamericana, la exploración acústica, el jazz de vanguardia, la creación escénica comunitaria y los nuevos sonidos urbanos del país. ¡Entrada con boletería!
Con esta programación, el Teatro Jorge Eliécer Gaitán continúa consolidándose como uno de los principales escenarios para la circulación de propuestas musicales y artísticas en la ciudad, abriendo espacio tanto a artistas de trayectoria como a nuevas voces que expanden las fronteras sonoras de América Latina.
Agenda de la Temporada de música en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán de Bogotá
- El inicio de la programación será el 5 de junio a las 7 p. m. en la Sala Gaitán con la cantautora Victoria Sur y su concierto Los viajes del corazón. Reconocida por construir una obra profundamente conectada con la memoria latinoamericana y la canción de autor, la artista llegará en formato acústico junto al guitarrista Carlos Mario Muñoz para ofrecer una experiencia íntima que transita por las emociones, el amor y los recuerdos compartidos. El repertorio combinará composiciones propias como Ojalá nos crucemos otra vez con clásicos latinoamericanos como Vereda Tropical, en un diálogo que conecta tradición y sensibilidad contemporánea.
- El 12 de junio tendrá lugar la segunda presentación de la Temporada de Música a cargo del guitarrista y compositor Camilo Giraldo Ángel con Caminos del agua, una travesía sonora inspirada en los paisajes naturales y la riqueza hídrica de Colombia. A través de la guitarra, Giraldo propone una escucha contemplativa que conecta territorio, naturaleza y memoria. Su lenguaje musical integra influencias del folclor latinoamericano, el jazz y la música contemporánea, e incorpora referentes como Leo Brouwer, Garoto y Antonio Lauro. El concierto será una oportunidad para acercarse a una de las búsquedas instrumentales más sensibles de la escena actual, en la que la música se convierte en un reflejo de los ecos y movimientos del agua.
- Para el 17 de junio a las 6 p.m., la programación continúa con una nueva edición de Gaitán al Aire Vol. 54, esta vez junto a Mambako y su espectáculo Dorado, que se presentará en la bahía del teatro con entrada libre. La agrupación bogotana, reconocida por integrar batucada, danza y teatralidad en el espacio público, ha consolidado una propuesta participativa en la queel tambor funciona como punto de encuentro colectivo. La puesta en escena combina percusión en vivo, movimiento corporal y una energía festiva que transforma el espacio público en una experiencia compartida.
- El 19 de junio a las 7 p.m., como tercera entrega de la Temporada de Música, el artista Amantina llegará a la Sala Gaitán con un adelanto exclusivo de PARADISON’T, su próximo álbum. Será la primera vez que este nuevo trabajo discográfico se escuche en vivo, en una puesta en escena expandida con invitados especiales y una propuesta visual creada especialmente para la ocasión. La presentación recorrerá también distintas etapas de su trayectoria artística. El concierto representa uno de los lanzamientos más esperados dentro de las nuevas búsquedas musicales independientes del país y abre la posibilidad de acercarse anticipadamente a una obra que explora diversos géneros musicales.
- El cierre de la agenda será el 26 de junio a las 7 p.m. con Bituin y su proyecto Colombia Oculta. La agrupación bogotana ha consolidado una propuesta singular dentro del jazz latinoamericano de vanguardia, integrando voces, contrabajo y batería en una exploración que atraviesa distintas regiones del país. A través de composiciones originales y adaptaciones, Bituin construye paisajes sonoros que mezclan jazz, minimalismo y músicas tradicionales para abordar temas relacionados con el territorio, la vida cotidiana y las huellas de la violencia. La presentación se plantea como una experiencia inmersiva en la que memoria, simbolismo y experimentación musical convergen en escena.