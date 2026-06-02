No se pierda la temporada de música que llega en junio al Teatro Jorge Eliécer Gaitán en Bogotá

Foto: Idartes

El emblemático Teatro Jorge Eliécer Gaitán presenta en junio una programación musical que reúne propuestas sonoras de distintas geografías y lenguajes contemporáneos. La agenda, que se desarrollará entre la Sala Gaitán y la bahía del teatro, propone un recorrido por la canción latinoamericana, la exploración acústica, el jazz de vanguardia, la creación escénica comunitaria y los nuevos sonidos urbanos del país. ¡Entrada con boletería!

Con esta programación, el Teatro Jorge Eliécer Gaitán continúa consolidándose como uno de los principales escenarios para la circulación de propuestas musicales y artísticas en la ciudad, abriendo espacio tanto a artistas de trayectoria como a nuevas voces que expanden las fronteras sonoras de América Latina.

Agenda de la Temporada de música en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán de Bogotá