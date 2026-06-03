Trump apoya a De la Espriella y Petro reacciona pidiendo votar en libertad

El mandatario estadounidense, Donald Trump, ofreció este martes su respaldo al candidato Abelardo de la Espriella, quien disputará la presidencia de Colombia en la segunda vuelta electoral el 21 de junio frente a Iván Cepeda.

«Los resultados de esta elección son muy importantes para el futuro de Colombia y su relación con Estados Unidos. Por sus grandes logros en la vida, y por el apoyo que me ha dado, personalmente, tengo el honor de conceder a Abelardo mi completo y total respaldo», escribió Trump en su red Truth Social.

Trump describió a De la Espriella como un líder «inteligente, fuerte y decidido» que lucha por su país y aseguró que, de llegar a la Presidencia, impulsaría el crecimiento económico, la creación de empleo, el comercio, la lucha contra el crimen y el narcotráfico, así como el restablecimiento de la «ley y el orden».

El mandatario estadounidense también destacó la importancia de la segunda vuelta para el futuro de Colombia y para la relación bilateral con Estados Unidos, al señalar que el aspirante colombiano se enfrentará a un candidato de la que él llama «izquierda radical» en los comicios definitivos.

Trump afirmó además que era un «honor» otorgar a De la Espriella su respaldo, citando tanto sus logros profesionales como su apoyo político al presidente estadounidense y concluyó asegurando que ‘El Tigre’ no decepcionará al pueblo colombiano.

TRADUCCIÓN:

¡Felicitaciones al candidato presidencial colombiano, “El Tigre (EL TIGRE), ” Abelardo de la Espriella, un líder inteligente, fuerte y duro, por su decisiva victoria en la primera vuelta de las elecciones presidenciales colombianas! Abelardo lucha incansablemente y ama a su Gran País y a su Gente, tal como yo lo hago por los Estados Unidos de América. Como Presidente, Abelardo tendría un éxito tremendo al liderar a Colombia para hacer crecer la economía, crear empleos, promover el comercio, detener la inmigración ilegal, tomar medidas enérgicas contra el crimen y las drogas y restaurar la LEY Y EL ORDEN! Abelardo se enfrentará a un marxista de izquierda radical en la segunda vuelta el 21 de junio — Los resultados de estas elecciones son muy importantes para el futuro de Colombia y su relación con Estados Unidos. Por sus tremendos logros en la vida y su apoyo político a mí, personalmente,Es un honor para mí darle a Abelardo mi total y completo respaldo. “EL TIGRE” ¡ABELARDO DE LA ESPRIELLA NO DECEPCIONARÁ AL MARAVILLOSO PUEBLO DE COLOMBIA! Presidente DONALD J. TRUMP

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El aspirante presidencial del movimiento Defensores de la Patria se declaró muy honrado por el respaldo del mandatario estadounidense: «Haremos una llave como nunca antes la ha tenido Colombia con Estados Unidos».

Estados Unidos es determinante para combatir el crimen y el narcoterrorismo en nuestro país. Estoy muy honrado de recibir el apoyo decidido del presidente Donald Trump y su gobierno, y se que en la era del Tigre, haremos una llave como nunca antes la ha tenido Colombia con… pic.twitter.com/EM3FmZaFZX — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) June 3, 2026

La felicitación del presidente estadounidense llegó horas después de que la Registraduría Nacional de Colombia ratificara que el 99,94% de los resultados del conteo preliminar habían sido escrutados, confirmando a de la Espriella como el más votado, seguido por Cepeda, con lo cual ambos disputarán la Presidencia en segunda vuelta el 21 de junio.

Tras conocer el apoyo de Trump a De la Espriella, Petro criticó a su homólogo estadounidense y pidió a los ciudadanos «votar en plena libertad».

«Cuando un país interviene en las decisiones de otro país, muere la libertad. Invito a toda Colombia a votar en plena libertad y no volvernos ni esclavos ni colonia de nadie», expresó Petro en su cuenta en X.

En ese sentido, el mandatario colombiano le dijo a su homólogo estadounidense: «luchó toda una generación joven de neogranadinos y neogranadinas al lado de (los próceres Simón) Bolívar y (Antonio) Nariño para darnos Libertad y Soberanía. Si el corazón del mundo pierde su libertad y soberanía se apaga la esperanza del mundo y de Colombia».

Cuando un país interviene en las decisiones de otro país. Muere la libertad. Invito a toda Colombia a votar en plena libertad y no volvernos ni esclavos ni colonia de nadie. Luchó toda una generación joven de neogranadinos y neogranadinas al lado de Bolívar y Nariño para… https://t.co/aCviv6UwCj — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 3, 2026

Se recuerda ahora que el presidente Gustavo Petro el 6 de noviembre de 2024 a través de su cuenta en X felicitó a Donald Trump tras ser elegido presidente y a pesar de la crítica que incluyó, esto no se calificó como una intervención en los asuntos internos de los Estados Unidos:

El pueblo estadounidense ha hablado y se le respeta. Felicitaciones a Trump por su triunfo. El dialogo norte/sur sigue vigente y la realidad del colapso climático hará que giré alrededor de su solución. La única manera de sellar las fronteras es con la prosperidad de los… https://t.co/AVJkqXfjfE — Gustavo Petro (@petrogustavo) November 6, 2024

Posteriormente, el 26 septiembre de 2025, el presidente Gustavo Petro, megáfono en mano, intervino en una manifestación propalestina en Nueva York en la cual pidió «a todos los soldados del Ejército de Estados Unidos que desobedezcan la orden de Trump. Les pido no apuntar contra la humanidad sus fusiles”.

???? | Presidente de Colombia Gustavo Petro en Nueva York: “Les pido a todos los soldados del Ejército de Estados Unidos que desobedezcan la orden de Trump. Les pido no apuntar contra la humanidad sus fusiles”. ¿Debería Trump deportarlo? A. Si

B. No pic.twitter.com/91xTfsVjdc — David Baquero (@DavidBaquero1) September 27, 2025

(Información DW).