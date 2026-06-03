Chile desarticula peligrosa célula del Tren de Aragua

–La Policía de Chile capturó este martes a 19 venezolanos vinculados a la banda criminal Tren de Aragua, acusados de lavar al menos 80 millones de dólares obtenidos de extorsiones y otros delitos, informó la fiscalía.

Las autoridades de Chile atribuyen al Tren de Aragua, que surgió en Venezuela y se extendió por varios países de Sudamérica, un aumento de crímenes violentos y secuestros extorsivos, antes poco comunes en el país.

La operación policial culminó una investigación, iniciada en 2024, en la que se detectó el lavado de al menos «80 millones de dólares» enviados al extranjero, dijo el fiscal de la región Metropolitana, Héctor Barros.

«Es uno de los mayores lavados que hemos tenido en nuestro país», declaró a la prensa.

La Policía y la Fiscalía arrestaron a la veintena de venezolanos tras allanar residencias en la capital y en el sur del país.

También se congelaron «más de 140 cuentas bancarias» que utilizaba la banda para el blanqueamiento del dinero, agregó el fiscal.

Los detenidos serán acusados de extorsión, contrabando, lavado de activos y asociación criminal.

En marzo de 2025, la justicia condenó a 34 cabecillas de la banda venezolana que opera en Chile, con penas de hasta casi 560 años de cárcel. En julio, otros 12 detenidos recibieron penas que suman 300 años de prisión.

Estados Unidos declaró organización terrorista al Tren de Aragua, que ha sembrado el terror en países como Colombia, Perú y Chile. (Información DW).