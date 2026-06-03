En Colombia las mujeres dedican casi tres horas diarias más a actividades del hogar que los hombres

–(Imagen ilustrativa). Las mujeres en Colombia tienen una mayor carga global de trabajo que los hombres, pues dedican 13 horas y 47 minutos al día a trabajos a actividades remuneradas y no remuneradas, mientras que los hombres destinan para esos efectos 11 horas cada día, es decir, casi tres horas menos.

Así lo establece la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (Enut) del DANE, correspondientes al periodo septiembre 2024 a agosto 2025, que analiza la distribución del tiempo de la población de 10 años y más en tres aspectos principales: trabajo remunerado, trabajo no remunerado y actividades personales.

Para este ejercicio, el Dane tuvo en cuenta a 44,014 millones de personas: 21,228 millones de hombres y 22,786 millones de mujeres, en todas las regiones del país.

En términos generales, el informe concluye (personas de 30 a 39 años de edad):

– 7 de cada 10 hombres tienen trabajo remunerado, frente 4 de cada 1º mujeres.

– 2 de cada 10 hombres preparan los alimentos, frente a 8 de cada 10 mujeres.

– 3 de cada 10 hombres lavan la loza y limpian la casa, frente a 7 de cada 10 mujeres.

– 1 de cada 10 hombres juega con los niños menores de 5 años, frente a 2 de cada 10 mujeres.

– 9 de cada 10 hombres usan medios de comunicación, frente a igual número de mujeres.

De acuerdo con el estudio, el trabajo remunerado se considera: la producción de bienes y servicios (no incluye bienes para uso final propio); el trabajo en producción de bienes para uso final propio de los hogares y las actividades conexas.

Para el periodo de análisis, los hombres tuvieron mayor participación en el trabajo remunerado con 55,9%, mientras las mujeres lo hicieron con 34,2%. En términos de tiempo diario, los hombres dedicaron 9 horas y 8 minutos diarios a estas actividades, mientras que las mujeres destinaron 7 horas y 36 minutos. Esto es, una hora y 32 minutos diarios más al trabajo remunerado que las mujeres.

Según el documento, al comparar los resultados del periodo 2016-2017 y 204-2025, la diferencia en la participación en trabajo remunerado entre hombres y mujeres fue de 21,7 puntos porcentuales, en tanto que ambos aumentaron el tiempo dedicado a actividades conexas en 11 y 9 minutos, respectivamente.

El estudio también analizó el tiempo dedicado por hombres y mujeres al trabajo no remunerado, que incluye actividades domésticas y de cuidado.

Los resultados muestran que, a nivel nacional, 89,8% de las mujeres realizó este tipo de labores respecto del 65,2% de los hombres. Las mujeres dedicaron 7 horas y 35 minutos diarios al trabajo no remunerado, mientras los hombres lo hicieron con 3 horas y 14 minutos cada día.

Por actividades, la mayor participación femenina se dio en suministro de alimentos para el hogar con 78,1% frente a 32,8% de participación masculina; en limpieza y mantenimiento del hogar la participación femenina fue de 70,4% frente a 40,6% masculina; y en el mantenimiento de vestuario para el hogar la participación de la mujer fue de 37,3% frente a 10,5% del hombre.

En las actividades de cuidado y apoyo a personas del hogar (no remuneradas) 16,6% de las mujeres dedicó tiempo al cuidado físico de integrantes del hogar, frente al 3,2% de los hombres.

En el cuidado de menores de 5 años, lo hizo 12,4% de las mujeres, frente a 7,9% de los hombres, y en actividades de apoyo no remunerado a personas del hogar, la participación femenina llegó a 8,9% y la masculina fue de 3,6%.

Este indicador, que suma el tiempo dedicado al trabajo remunerado y no remunerado, asegura que también la mujer destina más espacio a estas actividades que el hombre. En el total nacional, las mujeres destinan 13 horas y 47 minutos al día frente a las 11 horas y de los hombres, es decir, dos horas y 47 minutos más cada día.

Por regiones en Bogotá, las mujeres reportaron una carga global de 14 horas y 31 minutos, y en la región Oriental alcanzaron 15 horas y 9 minutos diarios, pero es mayor en las cabeceras municipales y zonas rurales.

El Dane considera para este indicador, actividades como Educación, vida social, vida cultural, aficiones y deporte, uso de medios de comunicación, cuidados personales, vida religiosa y actividades conexas.

Mientras el tiempo dedicado por hombres y mujeres a actividades de educación, vida social, y uso de medios de comunicación son muy similares en porcentajes, las mayores diferencias se dan en: vida cultural, aficiones y deportes (hombres 33,4% y mujeres 27,1%) y vida religiosa (hombres 18,6% y mujeres 30,7%).

Este indicador hace referencia a la necesidad e tiempo para realizar todas las actividades diarias. En Bogotá, por ejemplo, 16,4% de las mujeres informó que no le alcanza el tiempo para realizar todas sus actividades diarias, una diferencia de 6,1 p.p. frente a los hombres.

Por regiones, Bogotá y Orinoquía son las regiones en donde más mujeres perciben que hacen una mayor cantidad de tareas domésticas de las que les corresponde, con 16,9% y 14,6% respectivamente.