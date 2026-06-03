Gobierno Nacional descarta apagón por causa del fenómeno de El Niño: En 2026 Colombia llega mejor preparada para afrontar la sequía

-Tras la sesión permanente de la Comisión Asesora de Coordinación y Seguimiento de la Situación Energética, en la que se evaluaron las condiciones del sistema energético nacional frente a los posibles efectos de El Niño y la variabilidad climática proyectada para 2026, el Ministerio de Minas y Energía, descartó que el país vaya a tener problemas energéticos por la sequía que conlleva ese fenómeno.

“Las cifras presentadas por XM demuestran que Colombia llega mejor preparada que en los eventos de El Niño anteriores”, recalcó la cartera de Minas y Energía a través de un mensaje publicado en X.

El Ministerio precisó que mientras en el verano 2015-2016 la capacidad solar del sistema interconectado nacional era prácticamente inexistente, en 2024 alcanzó 769 MW y hoy supera los 3.348 MW, con una proyección superior a 3.500 MW para este año.

Asimismo, la generación solar diaria promedio pasó de cero a más de 16 GWh diarios, con una expectativa cercana a 20 GWh.

“Adicionalmente, llegamos con una política sólida de protección y gestión eficiente del agua. La meta es finalizar el período abril-noviembre, correspondiente al invierno eléctrico, con niveles de embalse superiores al 82,6%, fortaleciendo la confiabilidad y resiliencia del sistema”, recalcó el MinEnergía en su mensaje.

De acuerdo con la cartera, esta perspectiva se debe a la política del gobierno del presidente Gustavo Petro en materia de transición energética justa y a la preparación anticipada puesta en marcha por el Ministerio de Minas y Energía.

“Hoy el país cuenta con una matriz energética más diversificada, resiliente y preparada para enfrentar el anunciado período de sequía, garantizando la prestación continua y segura del servicio de energía eléctrica para las y los colombianos”, subrayó la entidad.

La energía solar es “un respaldo estratégico para Colombia y una de las principales herramientas para enfrentar los desafíos climáticos, fortalecer la seguridad energética y avanzar hacia la soberanía energética nacional”, puntualizó el Ministerio de Minas y Energía.