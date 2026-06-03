Medicina Legal identificó 43 de los 48 muertos en guerra entre disidencias de las Farc en Guaviare; 11 son menores de edad
–El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses informó que culminó el proceso de abordaje e identificación de 43 de los 48 cadáveres dejados por los enfrentamientos armados entre las disidencias de las Farc de alias Iván Mordisco y alias Calarcá ocurridos el pasado 27 de mayo en zona rural de San José del Guaviare, sitio conocido como Barranco Colorado. Quedan pendientes de reconocer cinco cuerpos que corresponden al sexo masculino.
Medicina Legal indicó que como resultado de los análisis forenses adelantados las víctimas identificadas corresponden a 39 de sexo masculino y 9 de sexo femenino, entre los que se encuentran 11 menores de edad ( 8 de sexo masculino y 3 de sexo femenino) así:
La lista de identificados es la siguientes:
Sede Central Bogotá
1. Alexis Javier Colorado Ibarra
2. Jonatan Vargas Rodríguez
3. Jhonifer Alexis Aranda Muse
4. Juan Camilo Pérez Rios
5. Arsecio Betancur Obregon
6. Elizabeth Ulcue Cruz
7. Floro Alberto Quitumbo Pito
8. Henry Jhoan Rodríguez
9. Ruben Dario Montero Timana
10. Yoffer Cambindoo Obando
11. Arrieta Castro José Julián
12. Luis Alberto Muñoz Romero
13. Carlos Javier Silva Pedraza
14. Dheyby Wilson Criollo Bastidas
15. Daniela Mucutuy Valencia
16. Yolanda Yomari Nastacuas Guanga
17. Kedwin Adrián Mosquera Galvis
18. Edison Requena Torres
19. Harrison Stiven Medina Durango
20. Menor YUC
21. Menor JPCG
22. Menor YOUC
23. Menor MAR
24. Menor WAPM
25. Menor CYJA
Sede Yopal
1. Álvarez Arteaga Jonatan David
2. Orobio Angulo Jhon Aris
3. Mosquera Perea Dayler
4. Parra Rojas José Edinsson
5. Yucuna Tanimuca Elida Omaira
6. Menor UVTD
Sede Villavicencio
1. Brayan Daniel Pérez Moreno
2. María Zenaida Caldon
3. Luis Alberto Valencia Cuetia
4. Royer Wilfredo Tellez Turbay
5. María Luisa Mosquera Hoyos
6. José Alirio Calambas Canas
7. Cristian Felipe Balvin Vidal
8. José Hernando Menza Trochez
9. Bernardo Castro Yagary
10. Menor AFAY
11. Menor FYFE
12. Menor JJCHCH
En el comunicado, el director del Instituto forense Ariel Emilio Cortés Martínez, advierte que se abstiene de publicar el nombre completo de los menores de edad por la protección de derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, NNA. El Instituto continuará trabajando para garantizar el rigor técnico, respeto por la dignidad humana y acompañamiento institucional debido, concluye.