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    Medicina Legal identificó 43 de los 48 muertos en guerra entre disidencias de las Farc en Guaviare; 11 son menores de edad

    Ariel Cabrera Publicado el

    –El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses informó que culminó el proceso de abordaje e identificación de 43 de los 48 cadáveres dejados por los enfrentamientos armados entre las disidencias de las Farc de alias Iván Mordisco y alias Calarcá ocurridos el pasado 27 de mayo en zona rural de San José del Guaviare, sitio conocido como Barranco Colorado. Quedan pendientes de reconocer cinco cuerpos que corresponden al sexo masculino.

    Medicina Legal indicó que como resultado de los análisis forenses adelantados las víctimas identificadas corresponden a 39 de sexo masculino y 9 de sexo femenino, entre los que se encuentran 11 menores de edad ( 8 de sexo masculino y 3 de sexo femenino) así:

    La lista de identificados es la siguientes:

    Sede Central Bogotá

    1. Alexis Javier Colorado Ibarra
    2. Jonatan Vargas Rodríguez
    3. Jhonifer Alexis Aranda Muse
    4. Juan Camilo Pérez Rios
    5. Arsecio Betancur Obregon
    6. Elizabeth Ulcue Cruz
    7. Floro Alberto Quitumbo Pito
    8. Henry Jhoan Rodríguez
    9. Ruben Dario Montero Timana
    10. Yoffer Cambindoo Obando
    11. Arrieta Castro José Julián
    12. Luis Alberto Muñoz Romero
    13. Carlos Javier Silva Pedraza
    14. Dheyby Wilson Criollo Bastidas
    15. Daniela Mucutuy Valencia
    16. Yolanda Yomari Nastacuas Guanga
    17. Kedwin Adrián Mosquera Galvis
    18. Edison Requena Torres
    19. Harrison Stiven Medina Durango
    20. Menor YUC
    21. Menor JPCG
    22. Menor YOUC
    23. Menor MAR
    24. Menor WAPM
    25. Menor CYJA

    Sede Yopal

    1. Álvarez Arteaga Jonatan David
    2. Orobio Angulo Jhon Aris
    3. Mosquera Perea Dayler
    4. Parra Rojas José Edinsson
    5. Yucuna Tanimuca Elida Omaira
    6. Menor UVTD

    Sede Villavicencio

    1. Brayan Daniel Pérez Moreno
    2. María Zenaida Caldon
    3. Luis Alberto Valencia Cuetia
    4. Royer Wilfredo Tellez Turbay
    5. María Luisa Mosquera Hoyos
    6. José Alirio Calambas Canas
    7. Cristian Felipe Balvin Vidal
    8. José Hernando Menza Trochez
    9. Bernardo Castro Yagary
    10. Menor AFAY
    11. Menor FYFE
    12. Menor JJCHCH

    En el comunicado, el director del Instituto forense Ariel Emilio Cortés Martínez, advierte que se abstiene de publicar el nombre completo de los menores de edad por la protección de derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, NNA. El Instituto continuará trabajando para garantizar el rigor técnico, respeto por la dignidad humana y acompañamiento institucional debido, concluye.

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