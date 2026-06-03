Medicina Legal identificó 43 de los 48 muertos en guerra entre disidencias de las Farc en Guaviare; 11 son menores de edad

–El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses informó que culminó el proceso de abordaje e identificación de 43 de los 48 cadáveres dejados por los enfrentamientos armados entre las disidencias de las Farc de alias Iván Mordisco y alias Calarcá ocurridos el pasado 27 de mayo en zona rural de San José del Guaviare, sitio conocido como Barranco Colorado. Quedan pendientes de reconocer cinco cuerpos que corresponden al sexo masculino.

Medicina Legal indicó que como resultado de los análisis forenses adelantados las víctimas identificadas corresponden a 39 de sexo masculino y 9 de sexo femenino, entre los que se encuentran 11 menores de edad ( 8 de sexo masculino y 3 de sexo femenino) así:

La lista de identificados es la siguientes:

Sede Central Bogotá

1. Alexis Javier Colorado Ibarra

2. Jonatan Vargas Rodríguez

3. Jhonifer Alexis Aranda Muse

4. Juan Camilo Pérez Rios

5. Arsecio Betancur Obregon

6. Elizabeth Ulcue Cruz

7. Floro Alberto Quitumbo Pito

8. Henry Jhoan Rodríguez

9. Ruben Dario Montero Timana

10. Yoffer Cambindoo Obando

11. Arrieta Castro José Julián

12. Luis Alberto Muñoz Romero

13. Carlos Javier Silva Pedraza

14. Dheyby Wilson Criollo Bastidas

15. Daniela Mucutuy Valencia

16. Yolanda Yomari Nastacuas Guanga

17. Kedwin Adrián Mosquera Galvis

18. Edison Requena Torres

19. Harrison Stiven Medina Durango

20. Menor YUC

21. Menor JPCG

22. Menor YOUC

23. Menor MAR

24. Menor WAPM

25. Menor CYJA

Sede Yopal

1. Álvarez Arteaga Jonatan David

2. Orobio Angulo Jhon Aris

3. Mosquera Perea Dayler

4. Parra Rojas José Edinsson

5. Yucuna Tanimuca Elida Omaira

6. Menor UVTD

Sede Villavicencio

1. Brayan Daniel Pérez Moreno

2. María Zenaida Caldon

3. Luis Alberto Valencia Cuetia

4. Royer Wilfredo Tellez Turbay

5. María Luisa Mosquera Hoyos

6. José Alirio Calambas Canas

7. Cristian Felipe Balvin Vidal

8. José Hernando Menza Trochez

9. Bernardo Castro Yagary

10. Menor AFAY

11. Menor FYFE

12. Menor JJCHCH

En el comunicado, el director del Instituto forense Ariel Emilio Cortés Martínez, advierte que se abstiene de publicar el nombre completo de los menores de edad por la protección de derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, NNA. El Instituto continuará trabajando para garantizar el rigor técnico, respeto por la dignidad humana y acompañamiento institucional debido, concluye.