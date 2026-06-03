Trabajo sí hay en Bogotá: acceda a 150 vacantes en Feria de Empleo en Fontibón este miércoles 3 de junio

Foto: Secretaría de Desarrollo Económico.

Accede a 150 vacantes para gestores de soluciones financieras con la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá este miércoles 3 de junio de 2026. Asiste al Centro Comercial Dorado Plaza en la localidad de Fontibón. ¡Conoce aquí todos los detalles y postúlate con tu hoja de vida actualizada!

Feria de Empleo de ‘Talento Capital’ con 150 vacantes en Fontibón, occidente de Bogotá

Accede a 150 vacantes en el sector de ventas, a través de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá y la empresa aliada JOB&TALENT CO S.A.S. ¿Te interesa?

Detalles de las vacantes:

? Convocatoria laboral para bachilleres, ? técnicos y tecnólogos.

? Salario: $ 1.750.905 + auxilio de transporte ($ 240.095) + prestaciones de Ley.

? Comisiones promedio entre $ 3.500.000 y $ 4.500.000.

? Requisitos: Con o sin experiencia previa.

Formación: Personas con estudios desde bachillerato, técnicos o tecnólogos.

? Funciones: Venta de productos financieros e intangibles.

Asiste este miércoles 3 de junio de 2026, de 8:00 a. m. a 12:00 m., al Centro Empresarial Dorado Plaza ubicado en la calle 26 #85D-55. Módulo 1 – Oficinas 215 y 216

Confirma tu asistencia en el formulario habilitado por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, haciendo clic o ingresando aquí.

No olvides llevar tu documento de identidad y hoja de vida impresa.