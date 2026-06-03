Golpes a la delincuencia en Bogotá: en mayo fueron capturados 2.785 delincuentes

Foto: Secretaría de Seguridad

Gracias al trabajo articulado entre la Policía de Bogotá, la Fiscalía General de la Nación y la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, fueron capturados 2.785 delincuentes, de los cuales 2.513 fueron sorprendidos en flagrancia y 272 mediante órdenes judiciales.

Las capturas fueron posibles gracias a meses de investigaciones, labores de inteligencia, seguimientos, interceptaciones telefónicas, agentes encubiertos y diligencias de allanamiento que permitieron ubicar y desarticular estructuras criminales dedicadas al homicidio, el microtráfico, el hurto y otros delitos de alto impacto en la capital.

Capturados 73 presuntos homicidas en Bogotá

Uno de los golpes más importantes estuvo relacionado con la captura de 73 personas señaladas de participar en homicidios ocurridos entre 2025 y 2026 en diferentes sectores de Bogotá. Entre los detenidos figuran presuntos sicarios y feminicidas que eran buscados por las autoridades.

Las capturas se realizaron mediante órdenes judiciales y procedimientos en flagrancia, producto de labores de inteligencia y patrullajes permanentes.

Allanada embotelladora ilegal de agua en Bosa

Este lugar operaba clandestinamente en el primer piso de una vivienda de tres niveles en el sector de San Bernardino. La investigación se extendió durante seis meses y permitió establecer que en el lugar se procesaba y comercializaba agua utilizando marcas reconocidas del país. Según las autoridades, el establecimiento apenas registraba pagos de aproximadamente cinco mil pesos en servicios públicos cada dos meses.

Durante el allanamiento fueron capturados dos adultos y un menor de edad. Además, se incautaron 294 botellones de agua, mil tapas, mil sellos y 22 guacales, mientras que toda la maquinaria utilizada para esta actividad ilícita fue desmantelada.

Desarticulado el ‘Tren del Llano’ en Engativá

La investigación duró ocho meses y se desarrolló con apoyo de agentes encubiertos, vigilancia permanente y denuncias de la comunidad. Como resultado fueron capturados siete hombres y dos mujeres, ocho de ellos de nacionalidad extranjera.

Las autoridades establecieron que esta estructura utilizaba parques como Linterama y Granjas del Dorado para vender marihuana al menudeo, incluso en zonas cercanas a instituciones educativas. Para ocultar la droga la escondían en árboles, mallas, señales del parque, contadores de servicios públicos y huecos en la tierra.

Operativo en pagadiarios de San Bernardo

En esta zona del Santa Fe, más de 150 uniformados realizaron intervenciones simultáneas en ocho pagadiarios señalados por la comunidad de servir como puntos de expendio de droga y refugio de actividades delincuenciales. Durante los registros, habitación por habitación, fueron capturadas siete personas por tráfico de estupefacientes.

Las autoridades encontraron cerca de 10 mil dosis de bazuco, más de mil gramos de marihuana, papeletas de cocaína, dinero en efectivo, celulares robados, bicicletas hurtadas, armas blancas y municiones.

Capturado en Chapinero tras robar un celular

Las acciones operativas también permitieron la captura de un hombre de 27 años en Chapinero Alto, señalado de hurtar el celular de una mujer mediante la modalidad de raponazo.

El procedimiento ocurrió gracias a la rápida reacción de uniformados de la estación de Policía de Chapinero y al aviso oportuno de la comunidad. El hombre fue interceptado pocos minutos después del robo y quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de hurto.

A la cárcel integrantes de ‘Los Olivares’

En la localidad de Usme fue desarticulada la estructura delincuencial conocida como ‘Los Olivares’, dedicada al tráfico local de estupefacientes en varios barrios del sur de Bogotá. La investigación, adelantada durante ocho meses por la Sijín, incluyó seguimientos, vigilancia de inmuebles y agentes encubiertos. Las autoridades realizaron 12 diligencias de allanamiento en sectores como Santa Librada, Yomasa, La Andrea, La Cabaña, Puerta al Llano y Olivares.

Como resultado fueron capturados seis hombres y dos mujeres que, al parecer, comercializaban marihuana, bazuco y cocaína. Según la investigación, la droga era transportada desde Santa Fe utilizando taxis y buses de servicio público para evadir controles policiales.

Cayó la banda ‘Los Pinos’

Son señalados de delinquir en las localidades de Usaquén y San Cristóbal mediante tráfico de drogas, extorsión y homicidios.

Después de más de un año de investigación, las autoridades realizaron 20 diligencias de allanamiento y lograron la captura de 19 hombres y tres mujeres. De acuerdo con las investigaciones, esta organización obtenía rentas criminales cercanas a los 30 millones de pesos mensuales.

La estructura utilizaba habitantes de calle y expendedores en parques y vías públicas para distribuir drogas bajo la modalidad de menudeo. Además, marcaban la droga con un logo de panda y dejaban grafitis en parques y canchas para señalar territorios bajo su control criminal.

Estos resultados reflejan el fortalecimiento de la estrategia integral de seguridad en Bogotá y reiteraron que continuarán las operaciones contra estructuras criminales que afectan la tranquilidad y convivencia ciudadana.

Recuerde denunciar cualquier hecho contrario a la convivencia o delictivo en la ciudad a través de la Línea de Emergencias 123. La denuncia es clave para lograr las sanciones o procesos investigativos que permitan la lucha contra el crimen y contribuir a que Bogotá camine segura.