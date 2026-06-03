Trump confirma que llamó «puto loco» a Netanyahu

–El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este miércoles que llamó «puto loco» al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, por sus ataques contra el Líbano.

«Sí. Siempre me enfado. Me molestaba un poco que estuviera siempre luchando con el Líbano. Sabe, en un momento dado le dije: «Bibi, vamos a poner fin a esto», afirmó.

Trump confirma que llamó "p*to loco" a Netanyahu El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este miércoles que llamó "p*to loco" al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, por sus ataques contra el Líbano. pic.twitter.com/8etlU8aaxu — RT en Español (@ActualidadRT) June 3, 2026

Sin embargo, el presidente Trump advirtió que tiene «relaciones muy buenas» con Netanyahu. «Hemos trabajado muy bien juntos, Bibi me cae muy bien», señaló.

Asimismo, el mandatario estadounidense negó que Tel Aviv lo hubiera engañado para lanzar la guerra contra Irán. «Quiero decir que fui yo quien lo inició todo. No quiero aburrir a nadie, pero la empecé porque no podemos permitir que tengan un arma nuclear. […] Si no fuera por mí, no existiría Israel», sostuvo.

Previamente, se reportó que Trump había criticado duramente a Netanyahu durante una llamada telefónica, en la que lo llamó «loco» por la escalada contra el Líbano. «Estarías en la cárcel si no fuera por mí. Te estoy salvando el pellejo. Ahora todo el mundo te odia. Todo el mundo odia a Israel por esto», le dijo. Además, habría frenado el plan israelí de bombardear Beirut, advirtiendo que hacerlo «aislaría aún más a Israel». Según Trump, en los últimos días Netanyahu estaba intensificando la situación de manera desproporcionada.

Por otra parte, el presidente de EE.UU., Donald Trump, afirmó que, de no ser por él, el Estado de Israel ya no existiría.

«Si no fuera por mí, ahora mismo Israel no existiría», afirmó el mandatario estadounidense en entrevista con Amanda Devine, una columnista de New York Post.

«Y todo empezó cuando rechacé el horrible acuerdo nuclear con Irán que Barack ‘Hussein’ Obama había redactado, un acuerdo que allanaba el camino para darle a Irán un arma nuclear», explicó.

De igual manera, Trump manifestó que, de no haber sido por su intervención, Israel habría sido el supuesto primer objetivo de la nación persa, pues, según su criterio, sin la intervención de Washington, Teherán habría activado dicho armamento «casi de inmediato» contra la nación hebrea.

A pesar de la frágil tregua declarada a principios de abril entre Washington y Teherán, la situación reciente en la región se ha caracterizado por ataques y amenazas mutuas.

Según la postura iraní, la tregua incluye el Líbano, pero las FDI continúan atacando el sur del país árabe. Tasnim reporta que Irán suspendió el intercambio de mensajes con EE.UU. por los «crímenes sionistas». Trump, por su parte, afirmó que no ha recibido noticias de Irán de que hayan suspendido las conversaciones con Washington, pero señaló que, si fuera cierto, no habría ningún problema en esto. «Creo que hemos estado hablando demasiado», dijo el presidente a la prensa.

Sin embargo, la escalada no se limita al Líbano. El Mando Central de EE.UU. (Centcom) anunció este lunes que las fuerzas estadounidenses llevaron a cabo «ataques de autodefensa» contra radares y centros de mando y control de drones en la ciudad iraní de Garuk y en la isla de Qeshm. Irán realizó un ataque de represalia contra una base de EE.UU.

En la noche del martes al miércoles, múltiples explosiones sacudieron varios países de Oriente Medio. Las detonaciones se oyeron en la isla iraní de Qeshm, Kurdistán iraquí y Baréin.

Por su parte, Teherán atacó con misiles y drones las bases estadounidenses en Kuwait. La agencia iraní de noticias Tasnim reportó además que la Fuerza Aeroespacial de los CGRI bombardeó con misiles y drones la sede de la Quinta Flota de EE.UU. Los ataques se produjeron después que el Mando Central de EE.UU. (CENTCOM) lanzó un misil contra un petrolero que intentó acercarse a un puerto iraní en el golfo Pérsico. (Información RT).