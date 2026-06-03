Ataque del Eln con drones en el Catatumbo dejó un soldado muerto y dos heridos

–El Comando de la Fuerza de Tarea Vulcano, unidad militar orgánica de la Segunda División del Ejército Nacional, reportó que en el marco de operaciones militares en pro de la protección y seguridad de la población civil, tropas del Batallón Especial Energético y Vial N.º 21 que se encontraban en la vereda Los Negritos, municipio de Teorama, en la región del Catatumbo, en Norte de Santander, fueron objeto de un ataque terrorista perpetrado por integrantes del Eln, quienes emplearon aeronaves no tripuladas modificadas con artefactos explosivos.

Como resultado de esta acción criminal, fue asesinado el soldado profesional Wilson Andrés Guevara Bermeo. De igual manera, un militar resultó herido y otro presentó afectaciones por aturdimiento.

Los uniformados fueron evacuados oportunamente hacia la ciudad de Cúcuta en aeronaves de la División de Aviación Asalto Aéreo del Ejército Nacional y de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, y allí reciben atención médica especializada.

Al igual que el Ejército Nacional, el Ministerio de Defensa rechazó categóricamente el uso de drones acondicionados con explosivos por parte de los grupos armados organizados, práctica terrorista que vulnera los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, poniendo en riesgo no solo a la Fuerza Pública, sino también a las comunidades de la región.

Rechazamos categóricamente el ataque terrorista del ELN con drones y explosivos en Teorama, Norte de Santander. Esta práctica criminal vulnera flagrantemente los DD.HH. y el DIH. Lamentamos profundamente el asesinato de nuestro soldado profesional Wilson Andrés Guevara Bermeo,… pic.twitter.com/iyijCZHyr0 — Mindefensa (@mindefensa) June 3, 2026

Tras el ataque, el mando militar indicó que de manera inmediata fueron activados los protocolos institucionales y el acompañamiento integral a sus familiares, brindando apoyo permanente en este difícil momento.