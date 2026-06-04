CNE finaliza el escrutinio presidencial: así quedaron los votos de Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda

El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Colombia dio por concluido este jueves el escrutinio oficial de la primera vuelta presidencial, ratificando el paso a la contienda definitiva de los candidatos Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda. Esta validación legal de los sufragios, llevada a cabo tras el cierre de las urnas en todo el territorio nacional, se emitió con el objetivo de certificar la transparencia del proceso y brindar total certeza jurídica sobre las cifras que definirán al próximo jefe de Estado.

Los resultados definitivos consolidados por la autoridad electoral confirmaron en el primer lugar a Abelardo de la Espriella, representante del movimiento Defensores de la Patria, quien alcanzó la mayor votación con un total de 10.366.143 sufragios. Por su parte, el aspirante por el Pacto Histórico, Iván Cepeda, se consolidó en la segunda posición tras sumar 9.703.921 votos. Ambos líderes políticos se enfrentarán nuevamente en las urnas, dado que ninguna de las campañas logró superar el umbral del 50 % requerido para obtener la victoria de manera directa.

De acuerdo con los informes entregados por la Registraduría Nacional y el tribunal electoral, la diferencia entre el preconteo —realizado por los jurados de votación durante el domingo de elecciones— y el escrutinio final ejecutado por los jueces de la República fue mínima, ubicándose por debajo del 1 %. Esta estrecha variación refleja, según los entes de control, un alto grado de precisión en la logística y la transmisión de datos, desestimando así cualquier anomalía significativa en el conteo general.

El cuadro de los candidatos con mayor respaldo lo completaron la aspirante del Centro Democrático, Paloma Valencia, quien obtuvo 1.640.989 votos, seguida por Sergio Fajardo, de la coalición Dignidad y Compromiso, con 1.009.346 sufragios. Con el cierre oficial de esta primera etapa, las instituciones encargadas continúan ajustando los esquemas de seguridad y la distribución de material para la segunda vuelta, mientras los dos aspirantes principales intensifican sus estrategias en busca del respaldo de los sectores políticos de centro.