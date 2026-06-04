Bogotá se prepara para conmemorar el Día Mundial del Medio Ambiente este cinco de junio

Foto: Jardín Botánico (JBB).

El Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis (JBB) realizará diferentes actividades durante la semana para celebrar esta fecha como complemento a la Semana Ambiental 2026.

María Claudia García Dávila directora del JBB destacó que la Administración distrital tiene un eje completo en el Plan Distrital de Desarrollo ‘Bogotá Camina Segura’ orientado al cumplimiento de objetivos ambientales.

«Hemos plantado 1200 árboles que se suman a los casi 9000 que teníamos el 2025. Más importante aún, hemos ayudado con el mantenimiento de casi 14.000 árboles jóvenes y estamos manteniendo 175.000 metros cuadrados de jardinería», sostuvo García.

Estas cifras son resultado de las apuestas de la Alcaldía Mayor de Bogotá para mitigar los efectos del cambio climático en la capital, afectación de la biodiversidad, calidad del aire y del agua.

Como parte de las actividades de reconocimiento de esta celebración, la ciudadanía podrá participar de un bici recorrido patrimonial por el JBB, la caminata “Mujeres biodiversas” en el Bosque Urbano Timiza, en la localidad de Kennedy, y la charla “Transmilenio y ambiente: descarbonización del sistema».

Hasta el siete de junio se realizarán más de 30 actividades simultáneas, como parte de los espacios de aprendizaje, diálogo y participación para generar una mayor conciencia sobre la importancia de proteger los ecosistemas y adoptar hábitos sostenibles en el Distrito.

Actividades de la Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá (SDA) para el viernes cinco de junio

Jornada de avistamiento de aves: Reconocimiento de avifauna.

Hora: 7:00 a. m.

Lugar: Humedal La Conejera (consulta el punto exacto aquí)

Localidad: Suba

Requiere inscripción previa aquí

Jornada de educación Ambiental: Sensibilización sobre consumo responsable y actividades artísticas de Planeta Casa Nativa y Amigos del Zuque.

Hora: 8:00 a. m. – 2:00 p. m.

Lugar: Alcaldía Local de San Cristóbal, avenida Primero de Mayo # 1 – 40 Sur.

Localidad: San Cristóbal

Jornada ambiental y de ornato: Todos por la alameda de Venecia: Recuperación y embellecimiento.

Hora: 8:30 a. m. Lugar: Barrio Venecia, Transversal 44 con calle 54a sur.

Localidad: Tunjuelito

Intervención integral al Bosque Urbano Brazo Salitre: Embellecimiento de las zonas de acceso y sensibilización sobre su cuidado y servicios ecosistémicos.

Hora: 9:00 a. m.

Lugar: Calle 65 # 56 – 1, Parque El Cuadrado.

Localidad: Barrios Unidos

Guardianes del río: Limpieza y acción colectiva: Jornada de recolección de residuos y sensibilización ambiental.

Hora: 9:00 a. m. a 12:00 p. m

Lugar: carrera Séptima con calle 39, esquina

Localidad: Chapinero (Consulta el punto exacto)

Jornada de siembra El Recreo: Siembra de especies nativas para fortalecer la Estructura Ecológica Principal y la apropiación comunitaria de este punto de la localidad.

Hora: 9:00 a. m.

Lugar: Cra 100 entre calles 69 sur y 70a sur

Localidad: Bosa

Recorrido Santa Ana la Aguadora: Reconocer e identificar la flora, fauna y los servicios ecosistémicos del sendero.

Hora: 8:00 a. m.

Lugar: Plaza Fundacional de Usaquén, carrera 6A con calle 118.

Localidad: Usaquén

Comité Operativo Local de Política Social: políticas ambientales: Conoce las políticas de gestión para la conservación de la biodiversidad y humedales de Bogotá.

Hora: 2:00 p. m.

Lugar: Colegio INEM de Kennedy, calle 38C sur # 79 – 08.

Localidad: Kennedy

Reciclatón: Aprende sobre la separación y disposición de residuos aprovechables.

Hora: 7:00 a. m.

Lugar: Colegio Eduardo Santos, carrera 19B Bis #1 C

Localidad: Los Mártires

Jornada de plantación: Siembra de árboles nativos en el sector ll de la Reserva de Humedal Meandro del Say

Hora: 8:00 a. m.

Lugar: Carrera 113 # 15F – Colcrudos

Localidad: Fontibón

Encuentro comunitario: Intercambio de experiencias y saberes comunitarios entre colectivos, vecinos, organizaciones ambientales, huerteros y emprendimientos.

Hora: 9:00 a. m. a 5:00 p. m. Lugar: Fidro La Palestina, Carrera 78 # 80 – 93.

Localidad: Engativá

¿Qué es el Día Mundial del Medio Ambiente?

Dirigido por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), fue establecido por primera vez por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1972. Cada año lo auspicia un país diferente, y en este 2026 el anfitrión y organizador es Azerbaiyán.

La celebración incluye a decenas de millones de personas que se suman a través de actividades, eventos e incitativas virtuales y presenciales para sensibilizar a la humanidad sobre la importancia de conservar y proteger la riqueza ambiental de cada territorio.