-Dólar TRM: $ 3,565.32 (vigente 05 de junio)

-Euro $ 4,146.50

-Bitcoin US$ 63.478,20

Tasa de Interés

-DTF: 10,14%

-UVR: $ 412,62

-Tasa de Usura 28,79%

-Café US$ 3,03

-Petróleo Brent US$ 93,01

-Oro-Compra Banco de la República $ 485.022,68