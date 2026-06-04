Más de 200 productores llegan a la Plaza de Bolívar con el Gran Mercado Campesino: asista el 4 y 5 de junio

Foto: Secretaría Distrital de Desarrollo Económico.

Este jueves 4 y viernes 5 de junio de 2026, los Mercados Campesinos de Bogotá, llegan a la Plaza de Bolívar. Son 200 productores que se toman el Gran Mercado Campesino con una edicio?n especial que unira? la riqueza gastrono?mica, cultural y rural del pai?s. ¡Asiste y apoya lo rural de 8:00 a. m. y las 5:00 p. m.!

El evento de la Alcaldía Mayor de Bogotá es liderado por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE), y reunira? en el corazo?n de la capital a cerca de 200 productores y transformadores de alimentos provenientes de la zona rural de Bogotá y de regiones como la Amazoni?a, el Caribe, el Paci?fico, la Orinoqui?a y la regio?n Andina.

Durante los dos di?as, los asistentes podra?n recorrer diferentes regiones de Colombia en un solo lugar. La Plaza de Boli?var se convertira? en un gran escenario de encuentro donde convergera?n sabores, tradiciones, mu?sica y expresiones culturales de la Bogotá rural y de departamentos como Cundinamarca, Boyaca?, Tolima, Huila y Meta.

Los visitantes encontrara?n una amplia oferta de productos frescos como frutas, hortalizas, miel, tube?rculos y derivados la?cteos, adema?s de alimentos transformados como mermeladas, panaderi?a artesanal, dulces tradicionales y preparaciones ti?picas. El espacio estara? abierto para quienes deseen desayunar, almorzar, hacer mercado y apoyar directamente a los productores campesinos.

“Ma?s alla? de un mercado, este encuentro busca reconocer el trabajo de las comunidades campesinas y fortalecer el vi?nculo entre el campo y la ciudad, promoviendo el consumo consciente, el comercio justo y el orgullo por la produccio?n nacional. Este evento tambie?n exalta el rol fundamental del campesinado en la economi?a y en la seguridad alimentaria de Bogotá” indico? Carolina Chica Builes, directora de Economi?a Rural y Abastecimiento Alimentario de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico.

El evento tambie?n contara? con una agenda arti?stica y cultural que incluira? presentaciones musicales, muestras culturales y deportivas, espacios gastrono?micos y actividades alrededor de la identidad campesina. Asimismo, habra? experiencias de integracio?n y recreacio?n con fu?tbol, bolos y juegos tradicionales colombianos como la rana.

Adema?s, se desarrollara?n espacios institucionales enfocados en el fortalecimiento de la economi?a rural, la seguridad alimentaria y la articulacio?n regional.

La iniciativa, que se realizara? en el marco de la conmemoracio?n del Di?a Nacional del Campesino, busca reconocer la labor de las comunidades rurales y fortalecer la economi?a campesina. El evento es liderado por la Secretari?a Distrital de Desarrollo Econo?mico, a trave?s de la estrategia Mercados Campesinos de Bogotá, que promueve espacios de comercializacio?n directa entre productores y consumidores, fortaleciendo la economi?a rural y acercando el campo a la ciudadani?a.

El Gran Mercado Campesino: ahora es mundial sera? una celebracio?n de la tradicio?n, la diversidad y el trabajo campesino; una oportunidad para reconocer el valor de quienes cultivan, transforma y preservan los sabores que representan a Colombia. La entrada sera? gratuita.

La Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE) invita a productores de la regio?n central del pai?s y los transformadores de alimentos de Bogotá a unirse a esta iniciativa, realizando su registro en www.mercadoscampesinos.gov.co