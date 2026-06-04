Jefe militar de EE.UU. visita por primera vez Venezuela

–El máximo jefe militar de Estados Unidos arribó este miércoles a Caracas en su primera visita oficial a Venezuela para reunirse con altos dirigentes del gobierno interino venezolano cinco meses después del derrocamiento y captura de Nicolás Maduro.

La visita del jefe del Estado Mayor Conjunto estadounidense, general Dan Caine, se produce en ausencia de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, quien se encuentra en un viaje oficial en India.

Caine «participó en conversaciones bilaterales con altos dirigentes del gobierno interino», además de visitar «la Unidad de Refuerzo de Seguridad de la Infantería de Marina de la Embajada», informó en un comunicado el portavoz del Estado Mayor, Joe Holstead, sin dar mayores detalles.

Antes de este alto cargo militar, el jefe del Comando Sur, general Francis Donovan, visitó dos veces Venezuela tras la captura de Maduro el 3 de enero durante una incursión de fuerzas estadounidenses, que incluyó bombardeos en la capital venezolana y zonas aledañas.

El último desplazamiento de Donovan al país caribeño fue el 23 de mayo durante una actividad de respuesta militar con dos aeronaves en la embajada de Estados Unidos en Caracas. El jefe del Comando Sur llegó a bordo de una de ellas.

Los viajes de altos funcionarios estadounidenses ocurren en medio del restablecimiento de relaciones entre Caracas y Washington el 5 de marzo, rotas durante siete años por Maduro.

Protesta frente a Embajada de EE.UU. en Caracas

Tras el derrocamiento del izquierdista, el presidente estadounidense Donald Trump dijo estar a cargo del país petrolero y la venta de crudo.

Rodríguez, que gobierna bajo fuerte presión de Estados Unidos, ha impulsado reformas en las leyes de hidrocarburos y minería favorables a la inversión extranjera.

El viaje del general Caine coincide con una protesta más temprano frente a la Embajada de Estados Unidos en Caracas para reclamar la convocatoria de elecciones presidenciales, reivindicaciones salariales y la liberación de presos políticos.

«Le damos las gracias por el 3 de enero en donde pudieron sacar al dictador mayor, pero seguimos con una gente dentro del palacio de Miraflores», dijo a la AFP José Belisario, un jubilado de 63 años durante la manifestación que congregó a unas 200 personas.

En los últimos meses otras marchas también han tenido como destino la embajada estadounidense. En esta oportunidad, un funcionario de la sede diplomática recibió un documento entregado por los manifestantes con sus reclamos.

«Queremos simplemente que venga aceleradamente la democracia», agregó Belisario. (Información DW).