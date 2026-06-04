Petro ordenó bombardeo en Guaviare tras los enfrentamientos entre disidencias de Mordisco y Calarcá

–El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, confirmó que las Fuerzas Militares bombardearon las estructuras del narcotráfico de las disidencias de las Farc en el Guaviare, luego de los enfrentamientos que se registraron entre las estructuras de alias Iván Mordisco (en la foto) y alias Calarcá, que dejaron 48 muertos.

El presidente Gustavo Petro afirmó en su cuenta en X que ordenó el bombardeo en el Guaviare «donde se masacraron entre si con otra disidencia las estructuras de Mordisco que participaron en el combate» y además reportó que en esta operación fueron muertos tres integrantes de ese grupo ilegal armado, se recuperó un menor y se incautaron trece fusiles incautados.

Por su parte, el jefe de la cartera de Defensa, destacó que este fue el bombardeo número 23 ordenado por este Gobierno contra estructuras del narcotráfico que atentan contra la vida, la seguridad y la tranquilidad de los colombianos y detalló que la acción ofensiva contra el círculo cercano de alias “Mordisco” se adelantó en zona rural de San José del Guaviare, a aproximadamente 22 kilómetros al suroriente del lugar donde ocurrió la masacre entre las estructuras criminales de alias “Calarcá” y alias “Mordisco”.

Como resultado de la operación, fue recuperado un menor de edad que había sido reclutado por esta organización criminal, y tres integrantes del grupo armado murieron en desarrollo de las operaciones militares, puntualizó.

Asimismo, fueron incautadas trece armas largas, dos armas cortas, abundante munición y material de intendencia y comunicaciones.

El jefe de la cartera de Defensa advirtió que el cartel del narcotráfico que más atentados terroristas ha hecho contra el pueblo colombiano en los últimos años, es el de las disidencias de Mordisco. «Por ello, la ofensiva se ejecuta sin pausa y con contundencia en todas las madrigueras de sus estructuras criminales para evitar que sigan atacando a los civiles», subrayó.

Añadió que según información de inteligencia en el Guaviare, numerosos integrantes de ambas estructuras criminales han manifestado su intención de desmovilizarse y someterse a la legalidad, pese a las amenazas de muerte que reciben por parte de sus propios cabecillas para impedir su desvinculación.

Por esta razón, precisó, las tropas continuarán desarrollando operaciones en la zona para rescatar a los menores de edad reclutados para la violencia y brindar oportunidades a quienes desean abandonar estas organizaciones criminales.

Así mismo, se tiene el objetivo principal de evitar que estos criminales sigan siendo una amenaza para los campesinos, indígenas y habitantes de la zona, complementó.

Aseguró también que muchos integrantes de esos grupos han tomado la decisión de desmovilizarse y han sido acogidos por los programas de atención humanitaria y reintegración social.

«Permanecer en estas estructuras criminales solo conduce a un destino marcado por la violencia, la persecución y la muerte. Con desprecio absoluto por la vida humana, estos grupos condenan a sus integrantes a morir en el abandono y lejos de sus hogares y de sus familias», concluyó.

La víspera, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses informó que culminó el proceso de abordaje e identificación de 43 de los 48 cadáveres dejados por los enfrentamientos armados entre las disidencias de las Farc de alias Iván Mordisco y alias Calarcá ocurridos el pasado 27 de mayo en el sitio conocido como Barranco Colorado en zona rural de San José del Guaviare y que quedaban por reconocer cinco cuerpos que corresponden al sexo masculino.

Medicina Legal indicó que como resultado de los análisis forenses adelantados las víctimas identificadas corresponden a 39 de sexo masculino y 9 de sexo femenino, entre los que se encuentran 11 menores de edad ( 8 de sexo masculino y 3 de sexo femenino).

De otro lado, el ministro de Defensa reportó que en el Tolima, en la vía Ibagué – Melgar, la Policía Nacional capturó tres presuntos cabecillas al mando de alias Mordisco, entre ellos alias “Mona” o “Katherine”, quien comandaba una comisión armada en el Meta, y habría coordinado acciones criminales contra la Fuerza Pública y el traslado de menores reclutados a la fuerza entre Cauca y Guaviare.

Asimismo, fue capturada una persona de nacionalidad Ecuatoriana quien se desplazaba en el vehículo con los 2 colombianos.

Durante el operativo fueron incautados más de 1.200 cartuchos calibre 5.56, 18 cargadores para fusil, un cañón para ametralladora y otros componentes bélicos que serían utilizados para sembrar terror en el Meta y Guaviare, destacó Sánchez.