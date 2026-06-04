Los motivos que aduce una jueza de Bogotá para prohibir al candidato Abelardo de la Espriella usar la camiseta de la Selección Colombia en la campaña para segunda vuelta presidencial

–Aura Luz Forero González, jueza 120 Penal Municipal con Función de Conocimiento de Bogotá, emitió una medida cautelar en medio del estudio de una acción de tutela, en la que prohíbe al candidato Abelardo de la Espriella usar la camiseta de la Selección Colombia en la campaña para la segunda vuelta presidencial.

“Se ordena al ciudadano y candidato presidencial, señor Abelardo Gabriel de la Espriella, y al Partido Político Defensores de la Patria, para que de manera inmediata se abstenga de utilizar o exhibir en su campaña electoral y publicitaria para la segunda vuelta de elección presidencial, en las redes sociales, medios de comunicación y difusión y demás medios de información y tecnologías de comunicación de su candidatura presidencial, la camiseta oficial de la Selección Colombiana de fútbol”, precisa el fallo sobre la tutela interpuesta por el ciudadano Wilman Ramiro Bocanegra Calderón.

Según la jueza, «el uso de la camiseta de la selección Colombia de fútbol o cualquier otro distintivo de la misma, debe ser usada en escenarios propios, como son los escenarios o contiendas deportivas, para lo cual ha sido diseñada y utilizada por los jugadores que integran todo la selección de Colombia, donde claramente su mensaje debe ir dirigido a una practica deportiva más no política..»

Agrega que «otro uso publicitario diferente se sale de ese escenario que no le corresponde, donde lógicamente al ser utilizada por el candidato presidencia aquí accionado señor Abelardo Gabriel de la Espriella Otero y demás miembros de su partido político Defensores de la Patria, lógicamente impregnan a dicha camiseta o distintivo alguno dela Selección de Colombia de fútbol, en un símbolo diferente para el cual fue creada y diseñada, parcializada hacia dicha candidatura, cuando lo ideal es que básicamente en la contienda electoral que en estos momentos se está llevando a cabo en todo el país, es que se resguarde la neutralidad de los campañas políticas de cara al uso de uno u otro símbolo nacional, que en particular se ha usado la camiseta de la selección Colombia de fútbol».

Además indica que «es claro y evidente, pues se ha convertido en un hecho notorio en todos los medios de publicidad, redes sociales, plazas públicas de compaña, entre otros escenarios, sobre el uso indebido de la camiseta de la selección Colombia en la campaña electoral del candidato presidencial Abelardo Gabriel de la Espriella Otero, siendo un símbolo deportivo nacional, que por regla general debe ser usada para los escenarios y espacios deportivos y no para uso publicitario de la campaña presidencial del candidato accionado. En ese entendido, para esta instancia constitucional existe una afrenta entre los derechos fundamentales a la igualdad, no discriminación, al derecho de elegir y ser elegido del accionante, cuando la camiseta de la Selección Colombia de Fútbol ha sido utilizada por el candidato Abelardo de la Espriella, como un símbolo y distintivo de su candidatura, donde lógicamente cercena el derecho a la igualdad de ser usada dicha camiseta frente al otro candidato presidencial, a sus posibles electores, dentro de los cuales se encuentra el accionante, toda vez que el uso indebido de dicha camiseta se está parcializando hacia la candidatura del accionado y su partido político».

Coincidiendo con la decisión judicial, el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, apareció este jueves en una rueda de prensa, para defender la intempestiva decisión del Gobierno de retirar el proyecto de la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente, luciendo la camiseta de la Selección Colombia.

Al respecto, en su cuenta en X, el ministro Sanguino compartió una imagen y publicó una declaración en la que estableció por qué se enfundó la prenda distintiva del combinado nacional de fútbol:

Gente linda que me envía esto…. Amo a Colombia! pic.twitter.com/EpI6osDlX2 — Antonio Sanguino (@AntonioSanguino) June 4, 2026