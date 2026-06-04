Manifestación en la av. NQS con calle 12 restringió la movilidad esta mañana

Foto: @BogotáTránsito.

Durante la mañana de hoy jueves 4 de junio 2026, se presenta una manifestación en la av. NQS con calle 12, sentido norte – sur y genera afectación en la movilidad del sector. Esta novedad puede generar retrasos en la operación de rutas TransMiZonales y troncales de TransMilenio.

Así están las vías en Bogotá y las rutas de TransMilenio, hoy jueves 4 de junio de 2026

Reporte por manifestaciones

Corte: 10:29 a. m.

???Se activa manifestación en la av. NQS con calle 12, sentido norte – sur y genera afectación en la movilidad del sector.

?Rutas Alternas:

?Av. Américas

?Carrera 50

?Carrera 10

????Grupo Guía agiliza el tráfico y desvíos en el punto.

Accidente de tránsito en la carrera Décima con calle Primera con afectación en la operación la Estación San Bernardo

Se registró alta congestión en la carrera Décima con calle Primera, en la calle 26 con carrera 106, en la avenida Ciudad de Cali con calle 16C y en la avenida Las Américas con carrera 50 por accidentes de tránsito.

Corte 10:02 a. m.

? Tras la atención del accidente de tránsito por parte de las autoridades, se habilita paso para buses de TransMilenio y retoma la operación la Estación San Bernardo. Hay prestación de rutas y servicios en los dos sentidos.

Corte 9:55 a. m.

A la hora continua novedad en la Estación San Bernardo de TransMilenio por accidente de tránsito en la carrera Décima con calle Primera, sentido sur a norte, y buses realizan contraflujo.

Corte 9:03 a. m.

Permenece sin operar la Estación San Bernardo de TransMilenio por accidente de tránsito en la carrera Décima con calle Primera, sentido sur a norte, y buses realizan contraflujo.

Corte 8:29 a. m.

Continúa la novedad por accidente de tránsito en inmediaciones a la Estación San Bernardo de TransMilenio. Sigue sin prestar servicio en sentido sur norte y los buses siguen realizando contraflujo.

Corte 7:55 a. m.

Actualización: Continúa el contraflujo y salida al carril mixto de los buses de TransMilenio. Sigue operar en sentido sur norte la estación San Bernardo, en la troncal carrera Décima con calle Primera.

Corte: 7:54 a. m.

?Siniestro vial en la localidad de Santa Fe, en la carrera Décima con calle Primera B, en sentido sur a norte.

??Afectación de la calzada exlusiva y carril de la mixta??

????Grupo Guía agiliza el tráfico en el punto.

Corte 7:25 a. m.

Deja de atender temporalmente la estación San Bernardo de TransMilenio en la carrera Décima con calle Primera en sentido sur a norte. Los buses de TransMilenio salen a carril mixto.

Accidente de tránsito en la calle 26 con carrera 106

Corte 7:26 a. m.

?Se registra siniestro vial o accidende de tránsito entre automóvil y motocicleta en la localidad de Fontibón, en la avenida El Dorado o calle 26 con carrera 106, sentido occidente a oriente.

??Afectación de un carril.??

????Grupo Guía agiliza el tráfico en el punto.

Accidente de tránsito en la avenida Ciudad de Cali con calle 16C

Corte: 7:17 a. m.

?Siniestro vial o accidente de tránsito entre bus y motociclista en la localidad Kennedy, en la avenida Ciudad de Cali con calle 16C, en sentido norte a sur.

??Afectación de un carril??

????Grupo Guía el tráfico en el punto.

Accidente de tránsito en la avenida Circunvalar con calle 87

Corte: 7:17 a. m.

?Siniestro vial entre camioneta y motocicleta en la localidad de Chapinero, en la avenida Circunvalar con calle 87, en sentido sur a norte.

????Grupo Guía agiliza el tráfico en el punto.

Accidente de tránsito en la avenida Las Américas con carrera 50

Corte: 7:18 a. m.

?Siniestro vial o accidente de tránsito entre tractocamión y automóvil en la localidad de Puente Aranda, en la avenida Las Américas con carrera 50, sentido occidente a oriente.

??Afectación de dos carriles??.

????Grupo Guía agiliza el tráfico en el punto.