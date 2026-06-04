Trabajo sí hay en Bogotá: 5.000 vacantes en Feria de Empleo en Teatrón este jueves 4 de junio

Foto: Secretaría Distrital de Desarrollo Económico.

En el marco de la conmemoracio?n del Mes del Orgullo, la Alcaldía Mayor de Bogotá, a trave?s de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE), realizar este jueves jueves 4 de junio de 2026, una Feria de Empleo dirigida principalmente a los sectores sociales LGBTI y a jo?venes. La jornada reunira? a ma?s de 50 empresas y pondra? a disposicio?n ma?s de 5.000 puestos de trabajo en diferentes sectores econo?micos. ¡Aquí detalles!

Este Feria de Empleo se desarrollara? entre las 8:00 a. m. y las 3:00 p. m. en Theatron, ubicado en la calle 58 #10-32, en la localidad de Chapinero, y busca acercar oportunidades reales de empleo a poblaciones que histo?ricamente han enfrentado mayores barreras para acceder al mercado laboral.

“Todavi?a hay poblaciones que enfrentan ma?s dificultades para acceder a una entrevista, un proceso de seleccio?n o un empleo formal. Esta feria busca precisamente reducir esas barreras, acercando a las personas a empresas que hoy tienen vacantes disponibles y generando conexiones reales que pueden traducirse en empleo y estabilidad econo?mica”, afirmo? Mari?a del Pilar Lo?pez Uribe, secretaria Distrital de Desarrollo Económico.

Durante la jornada, las personas asistentes podra?n postularse a vacantes en sectores como servicios, comercio, construccio?n, BPO, telecomunicaciones, salud, alimentos, transporte, tecnologi?a y aseo. Entre los perfiles requeridos se encuentran asesores (as) de servicio bilingu?e, me?dicas y me?dicos de urgencias, residentes de electricidad, auxiliares de enfermeri?a, ingenieras (os) industriales, auxiliares contables, coordinadoras (os) sociales, li?deres de planeacio?n financiera, docentes de matema?ticas, fi?sica y mu?sica, y especialistas en topografi?a, entre otros.

Adema?s de la oferta laboral, la jornada contara? con servicios gratuitos de orientacio?n ocupacional y acompan?amiento en los procesos de postulacio?n. Los y las asistentes tambie?n podra?n conocer la oferta institucional de la Secretari?a Distrital de Desarrollo Econo?mico y acceder a informacio?n sobre programas y servicios relacionados con empleo, formacio?n y fortalecimiento de habilidades para el trabajo.

Se recomienda a las personas registrarse previamente en este enlace para agilizar su ingreso: https://agendamientoade.desarrolloeconomico.gov.co/event/6/register. Tambie?n, se sugiere llevar la hoja de vida actualizada (fi?sica o digital) y presentar el documento de identidad, con el fin de facilitar los procesos de registro y postulacio?n durante la jornada.

Esta iniciativa hace parte de las acciones que adelanta Bogotá para promover entornos laborales ma?s incluyentes y ampliar el acceso al empleo digno para poblaciones diversas. Asimismo, contribuye a fortalecer la integracio?n socioecono?mica, reducir barreras de acceso al empleo formal y consolidar espacios de encuentro entre el talento humano y las necesidades del sector empresarial.