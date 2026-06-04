Cayeron ‘Los Astutos’, banda que robaba motos y comercializaba motopartes ilegales en Engativá y Suba

Foto: Policía de Bogotá

La Policía de Bogotá, a través de la SIJIN, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDCRD), logró la captura de cinco personas de la banda delincuencial ‘Los Astutos’. Cuatro fueron capturados mediante orden judicial y uno en flagrancia por el delito de concierto para delinquir y hurto agravado y calificado.

Durante 12 meses los investigadores de la Policía le siguieron los pasos a esta organización criminal integrada por cinco delincuentes. De esta forma, lograron la materialización de cinco diligencias de allanamiento y registro en las localidades de Engativá y Suba. Esto permitió la desarticulación del grupo delincuencial conocido como ‘Los Astutos’, dedicados al hurto de motocicletas mediante la modalidad de halado.

Durante la investigación, se realizaron diversas actividades como: entrevistas, declaraciones juradas, retratos, reconocimientos fotográficos, inspecciones judiciales, búsquedas selectivas en bases de datos, interceptación de 15 líneas telefónicas y triangulación de comunicaciones que permitió a los investigadores identificar el actuar delincuencial de esta organización.

Su modo de delinquir consistía en ubicar a las víctimas que dejaran las motocicletas en vía pública y así, en horas de la noche o en la madrugada, mediante el uso de herramientas como pesas y plumas, violentaban los interruptores de encendido y/o de seguridad para posteriormente hurtar las motocicletas de media y alta gama.

“Lo que encontramos en esta investigación es que esta banda no solo hurtaba motocicletas, sino que alimentaba toda una cadena ilegal de comercialización de motopartes y abastecían el mercado de los motoladrones. Por eso hemos insistido en que el problema no termina con las capturas. Mientras exista una economía ilegal que compre, venda y movilice estos elementos robados, el delito seguirá reproduciéndose. Por eso el llamado es a no comprar autopartes robadas, pues eso alimenta la deja del delito”, aseguró el secretario Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, César Restrepo.

En la materialización de estas órdenes judiciales, los uniformados lograron la captura de alias ‘Castro’, cabecilla de este grupo delincuencial, encargado de coordinar toda la actividad criminal y los medios que utilizaban para cometer los hurtos. Este hombre había sido capturado en 2018 por hurto y había cumplido condena de tres años por este delito.

Por otro lado, alias ‘Katherine’ tenía el rol de coordinar qué integrantes salían a cometer estos hurtos y en qué casas o parqueaderos de los barrios Bachué o Bochica dejaban las motocicletas hurtadas; ella también llevaba las cuentas por la venta de estas motos. De igual manera, alias ‘Fideo’, quien en los allanamientos intentó escapar por los techos, contaba con una medida domiciliaria desde 2023 (de 5 años y 4 meses) por tráfico de estupefacientes y junto a alias ‘Cano’ eran quienes hurtaban las motocicletas.

Finalmente, alias ‘Wilson’, pareja sentimental de ‘Katherine’, fue capturado en flagrancia por tráfico de estupefacientes y cuenta con antecedentes por concierto para delinquir, hurto, tráfico de estupefacientes y porte ilegal de armas de fuego.