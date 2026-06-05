Alta congestión en avenida Agoberto Mejía, carrera 27 y autopista Sur: movilidad en Bogotá y rutas de TransMilenio, hoy viernes 5 de junio

Foto: TransMilenio.

Durante la mañana de hoy viernes 5 de junio 2026, se registra alta congestión en la avenida Agoberto Mejía con avenida Bosa por accidente de tránsito con fatalidad en vía. Además, hay afectación a la movilidad en la carrera 27 con calle 29A sur y en la autopista Sur con carrera 72D por accidentes de tránsito. Estas novedades pueden generar retrasos en la operación de rutas TransMiZonales y troncales de TransMilenio. ¡Informáte y planifica tus recorridos!

Así están las vías en Bogotá y las rutas de TransMilenio, hoy viernes 5 de junio de 2026

Alta congestión en la autopista Sur con carrera 72D por accidente de tránsito

Corte 7:02 a. m.

? Siniestro vial en la localidad de Bosa, entre bus articulado y automóvil en la autopista Sur con carrera 72D, sentido occidente a oriente.

? Sin paso en el punto.

Unidad de Tránsito asignada.

Alta congestión en avenida Agoberto Mejía con avenida Bosa por accidente de tránsito

Corte: 8:32 a. m.

? A la hora los servicios de alimentación y de TransMiZonal que transitan en la avenida Agoberto Mejía con avenida Bosa, retoman su recorrido habitual.

Corte: 5:30 a. m.

?Al momento siguen con desvíos los servicios de alimentación y de TransMiZonal que transitan en la avenida Agoberto Mejía con avenida Bosa.

Corte: 5:00 a. m.

?Por siniestro vial en la avenida Agoberto Mejía con avenida Bosa, los servicios de alimentación y TransMiZonal que transitan por el sector activan desvíos.

Corte 4:40 a. m.

? Siniestro vial con fatalidad en la localidad de Bosa, motociclista colisiona contra objeto fijo (andén), en la avenida Agoberto Mejía con la avenida Bosa.

Unidades de Tránsito y criminalística en desplazamiento

Alta congestión en la carrera 27 con calle 29A sur por accidente de tránsito con afectación a la red semáfórica

Corte 5:50 a. m.

? Siniestro vial en la localidad de Antonio Nariño, volqueta colisiona contra poste semafórico en la carrera 27 con calle 29A sur.? Grupo guía en el punto y cuadrilla de semaforización en desplazamiento.