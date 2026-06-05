Seis trabajadores continúan atrapados por explosión en do mina de carbón en Cundinamarca; fue rescatado uno sin vida

–A marcha forzada se adelantan las labores de búsqueda y rescate de los seis mineros que permanecen atrapados tras una explosión -al parecer por metano- en una mina de carbón en la vereda Peñas de Boquerón, del municipio de Sutatausa, en el departamento de Cundinamarca. El gobernador Jorge Emilio Rey, informó que aún no se ha logrado establecer contacto, después de la explosión registrada en las bocaminas San Antonio 1 y San Antonio 3. Durante la tarde de ayer fue recuperado el cuerpo sin vida de uno de los trabajadores que se encontraba en una de las minas afectadas.

Los organismos especializados de rescate minero mantienen sus operaciones de manera ininterrumpida para localizarlos y brindarles la atención necesaria. Desde la Gobernación de Cundinamarca, a través de la Secretaría de Energías y Minería Sostenible, continua haciendo presencia permanente en el lugar, acompañando a las familias y articulando todos los esfuerzos institucionales para atender esta emergencia.

El mandatario departamental expresó condolencias y solidaridad a los familiares y seres queridos de la persona fallecida. «Seguimos acompañando el Puesto de Mando Unificado –PMU– instalado por el alcalde Jhonatan Ojeda, así como las labores de búsqueda y rescate de quienes permanecen atrapados, confiando en que los equipos de socorro puedan avanzar en su localización lo antes posible», subrayó.

Por su parte, la Agencia Nacional de Minería, ANM, al informar de la nueva tragedia en un comunicado, advirtió que estas minas no estaban autorizadas por la entidad.

La ANM subrayó que lidera las labores de rescate articuladas con la Gobernación de Cundinamarca, el Cuerpo Oficial de Bomberos, la Policía Nacional, la Alcaldía Municipal de Sutatausa, organismos de socorro, personal médico y las ambulancias de Sutatausa y Ubaté.

Lamentó profundamente el fallecimiento de una persona y mantiene activos todos sus protocolos de respuesta frente a la emergencia registrada en una bocamina ubicada en la vereda Peñas de Boquerón, municipio de Sutatausa (Cundinamarca), donde se presentó una explosión asociada, al parecer, a acumulación de gas metano.

Desde el momento en que se reportó la emergencia, la Estación de Seguridad y Salvamento Minero de Ubaté activó sus protocolos de atención y desplazó de manera inmediata personal especializado al lugar de los hechos para liderar las labores técnicas de búsqueda, rescate y verificación.

Destacó que durante más de 20 horas continuas de trabajo, los equipos de Salvamento Minero de la ANM han desarrollado maniobras especializadas en condiciones de alto riesgo, inclinados entre 700 y 800 metros al interior de la mina. Estas labores se adelantan de manera articulada con el Cuerpo Oficial de Bomberos, la Policía Nacional, la Alcaldía Municipal de Sutatausa, organismos de salud, y las ambulancias de Sutatausa y Ubaté.

De acuerdo con el balance preliminar, siete personas se vieron involucradas en la emergencia. Hasta el momento, una persona fue hallada sin signos vitales y seis trabajadores permanecen atrapados al interior de la labor minera, por lo que las operaciones de rescate continúan de manera ininterrumpida con el objetivo de preservar la vida y llegar hasta los trabajadores reportados.

La Agencia Nacional de Minería expresa su solidaridad con la familia, compañeros y seres queridos del trabajador fallecido, al tiempo que reconoce el compromiso, profesionalismo y valentía de todos los organismos que participan en la atención de esta emergencia.

De acuerdo con la información técnica recopilada, el evento ocurrió en una bocamina ubicada dentro del área correspondiente al título minero No. 9482, destinado a la explotación de carbón en la vereda Peñas de Boquerón.

Las actuaciones de seguimiento, control y fiscalización adelantadas por la ANM habían permitido identificar que la labor donde ocurrió la emergencia correspondía a una bocamina no autorizada para el desarrollo de actividades de explotación minera, es decir, una labor de extracción ilícita de minerales.

La Agencia de Minería resaltó que en desarrollo de nuestras competencias se informó oportunamente a la Alcaldía Municipal de Sutatausa y a la Fiscalía General de la Nación sobre la existencia de esta labor ilícita, solicitando la adopción de las medidas correspondientes para impedir la continuidad de las actividades y proceder con el cierre de la bocamina.

Posteriormente, mediante comunicación del 19 de abril de 2024, la Alcaldía Municipal de Sutatausa informó a la Autoridad Minera sobre el sellamiento de dicha bocamina, como parte de las acciones administrativas adelantadas frente a la actividad desarrollada en este punto.

Adicionalmente, dentro de las actuaciones de fiscalización, el pasado 19 de mayo de 2026 fue emitido un Auto de Fiscalización Integral en el que se evidenció el incumplimiento de requerimientos previamente efectuados por la Autoridad Minera a la sociedad titular. Estas observaciones tuvieron como fundamento la visita de fiscalización integral realizada los días 24 y 25 de noviembre de 2025, durante la cual se verificó el incumplimiento de obligaciones y medidas impuestas por la entidad mediante actuaciones administrativas anteriores.

La ANM continúa brindando el acompañamiento técnico requerido y trabajando de manera coordinada con las autoridades competentes hasta culminar las labores de rescate y establecer las circunstancias que rodearon este lamentable hecho.

La protección de la vida, la seguridad minera y la lucha contra la explotación ilícita de minerales continúan siendo prioridades para la Agencia Nacional de Minería, que reitera su compromiso con una actividad minera legal, segura y responsable en todo el territorio nacional, concluyó.