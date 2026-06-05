China exige a EE.UU poner fin «de inmediato y de forma completa» al bloqueo y las sanciones contra Cuba

–El Gobierno de China respondió a las recientes declaraciones del secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, sobre Cuba y sostuvo que Washington debe poner fin «de inmediato y de forma completa» al bloqueo y las sanciones contra la isla. La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, Mao Ning, acusó a EE.UU. de utilizar «pretextos» y «calumnias» para justificar su política hacia La Habana.

«Inventar pretextos y difundir calumnias no puede justificar el brutal bloqueo ni las sanciones ilegales de EE.UU. contra Cuba», afirmó Mao. La funcionaria agregó que las medidas impuestas durante décadas por Washington han afectado gravemente la economía cubana y las condiciones de vida de la población.

La portavoz sostuvo además que las sanciones estadounidenses han causado «un inmenso sufrimiento al pueblo cubano» y recordó que la política de bloqueo ha sido cuestionada de forma reiterada por la comunidad internacional en distintos foros multilaterales.

«China apoya firmemente a Cuba en la defensa de su soberanía y seguridad nacional, y en la oposición de la injerencia extranjera», declaró Mao Ning. En ese sentido, instó a Washington a escuchar «la voz de la comunidad internacional» y abandonar las medidas de presión contra la isla.

La nueva respuesta china refleja el respaldo político que Pekín mantiene hacia Cuba en medio de las tensiones entre Washington y La Habana. En los últimos años, China ha cuestionado reiteradamente el embargo estadounidense y ha votado junto a la mayoría de los países miembros de la ONU a favor de resoluciones que reclaman su levantamiento. (Información RT).