EE.UU sanciona a presidente de Cuba y a familiares de Castro

–El Departamento del Tesoro estadounidense notificó sanciones económicas contra el presidente cubano Miguel Díaz-Canel, su esposa y miembros de la familia Castro, en plena presión económica sobre el régimen comunista.

Díaz-Canel ya había sido sancionado en julio del año pasado a causa de la represión de las protestas ciudadanas de 2021.

En esta nueva ola de sanciones se añade a Alejandro Castro Espín, hijo del líder histórico Raúl Castro, al nieto Raúl Alejandro Castro y al hijastro del presidente, Manuel Anido Cuesta.

Washington está combinando las sanciones económicas contra figuras y empresas del régimen cubano, las medidas jurídicas, como la histórica inculpación de Raúl Castro por el abatimiento de dos avionetas en 1996, y un bloqueo petrolero de facto desde principios de año.

Cuba vive su peor crisis económica y humanitaria desde el triunfo de la revolución castrista de 1959. Washington y La Habana mantienen negociaciones para una salida a la situación, que por ahora no arroja frutos.

Estados Unidos acusa a Cuba, situada a 90 millas de Florida, de ser una amenaza a su seguridad, mientras que La Habana asegura estar dispuesta a negociar sin renunciar lo que considera su soberanía. (Información DW).