    • Bogotá Cundinamarca

    Cortes de luz este sábado 6 de junio de 2026 en Bogotá, Mosquera y Chía

    Ariel Cabrera Publicado el

    –(Foto Enel Colombia). Por trabajos de mantenimiento y de ajuste de redes, hay cortes del servicio de energía este sábado 06 de junio de 2026 en sectores de la capital de la República y de los municipios de Mosquera y Chía, Cundinamarca.

    Localidad de Puente Aranda

    Barrio Ortezal. De la carrera 49 a carrera 51 entre calle 18 a calle 20 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

    Localidad de San Cristóbal

    Barrio Modelo Sur. De la calle 0 Sur a calle 2 Sur entre carrera 7 a carrera 91 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:30 p. m.

    Localidad de Suba

    Barrio Potosí. De la calle 100 a calle 117 entre carrera 69 a carrera 72 – Desde las 12:00 a. m. hasta las 6:00 a. m.

    Barrio Santa Rosa. De la calle 114 a calle 116 entre carrera 69 a carrera 71 – Desde las 12:00 a. m. hasta las 6:00 a. m.

    Localidad de Usaquén

    Barrio Tibabita Rural. De la calle 190 a calle 201 entre carrera 6 a carrera 8 – Desde las 12:00 a. m. hasta las 6:00 a. m.

    Desde las 12:00 a. m. hasta las 6:00 a. m. De la calle 190 a calle 192 entre carrera 6 a carrera 8 – Barrio Tibabita.


    Municipios aledaños a Bogotá

    Mosquera, Cundinamarca

    Municipio de Mosquera. Parque Industrial San Jorge – Desde las 9:00 a. m. hasta las 2:00 p. m.

    Chía, Cundinamarca

    Municipio de Chía. Sector Fusca – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

    Municipio de Chía. Vereda Fusca – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

    Recomendaciones y consejos para los usuarios de Enel Colombia

    -Cuide sus electrodomésticos: lo mejor es tenerlos desconectados durante la intervención, así evita posibles daños por las intermitencias del servicio.
    -Organice sus actividades: recuerde que los trabajos programados pueden implicar cortes de luz. Por ello, debe tener en cuenta las horas en que se hará la intervención y prepararse.
    -Conserve sus alimentos: durante el corte de energía, evite abrir la nevera varias veces. De esa forma, la comida que esté refrigerada se mantendrá en buen estado.
    -Permite la entrada del personal técnico: en caso de que sea necesario, el personal de la compañía debe ingresar a edificios, conjuntos u oficinas.
    -En ese caso, autorice su ingreso para que los trabajos se puedan llevar a cabo en los tiempos previstos. Sin embargo, si le preocupa la seguridad, Enel Colombia recomienda validar la identidad de sus trabajadores llamando al 601 5 115 115 en Bogotá y Cundinamarca.

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