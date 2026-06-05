Cortes de luz este sábado 6 de junio de 2026 en Bogotá, Mosquera y Chía

–(Foto Enel Colombia). Por trabajos de mantenimiento y de ajuste de redes, hay cortes del servicio de energía este sábado 06 de junio de 2026 en sectores de la capital de la República y de los municipios de Mosquera y Chía, Cundinamarca.

Localidad de Puente Aranda

Barrio Ortezal. De la carrera 49 a carrera 51 entre calle 18 a calle 20 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de San Cristóbal

Barrio Modelo Sur. De la calle 0 Sur a calle 2 Sur entre carrera 7 a carrera 91 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:30 p. m.

Localidad de Suba

Barrio Potosí. De la calle 100 a calle 117 entre carrera 69 a carrera 72 – Desde las 12:00 a. m. hasta las 6:00 a. m.

Barrio Santa Rosa. De la calle 114 a calle 116 entre carrera 69 a carrera 71 – Desde las 12:00 a. m. hasta las 6:00 a. m.

Localidad de Usaquén

Barrio Tibabita Rural. De la calle 190 a calle 201 entre carrera 6 a carrera 8 – Desde las 12:00 a. m. hasta las 6:00 a. m.

Desde las 12:00 a. m. hasta las 6:00 a. m. De la calle 190 a calle 192 entre carrera 6 a carrera 8 – Barrio Tibabita.

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Municipios aledaños a Bogotá

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Mosquera, Cundinamarca

Municipio de Mosquera. Parque Industrial San Jorge – Desde las 9:00 a. m. hasta las 2:00 p. m.

Chía, Cundinamarca

Municipio de Chía. Sector Fusca – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Municipio de Chía. Vereda Fusca – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Recomendaciones y consejos para los usuarios de Enel Colombia

-Cuide sus electrodomésticos: lo mejor es tenerlos desconectados durante la intervención, así evita posibles daños por las intermitencias del servicio.

-Organice sus actividades: recuerde que los trabajos programados pueden implicar cortes de luz. Por ello, debe tener en cuenta las horas en que se hará la intervención y prepararse.

-Conserve sus alimentos: durante el corte de energía, evite abrir la nevera varias veces. De esa forma, la comida que esté refrigerada se mantendrá en buen estado.

-Permite la entrada del personal técnico: en caso de que sea necesario, el personal de la compañía debe ingresar a edificios, conjuntos u oficinas.

-En ese caso, autorice su ingreso para que los trabajos se puedan llevar a cabo en los tiempos previstos. Sin embargo, si le preocupa la seguridad, Enel Colombia recomienda validar la identidad de sus trabajadores llamando al 601 5 115 115 en Bogotá y Cundinamarca.