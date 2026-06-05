Resultados de las loterías y chances de este viernes 05 de junio de 2026 en Colombia
–Los siguientes son los resultados de las loterías y chances que jugaron este viernes 05 de junio de 2026 en el territorio colombiano:
Dorado
Mañana 1166 – La 5ta 4 – Tarde 0331 – La 5ta 6
Culona
Día 1158 – Noche
Astro Sol
8334 – Signo Tauro
Pijao de Oro
3155 – La 5ta: 1
Paisita
Día 5125 – La 5ta 4 – 8273 – Toro
Chontico
Día 6839 – La 5ta 7 – Noche
Cafeterito
Tarde 5005 – La 5ta 5 – Noche
Sinuano
Día 0705 – La 5ta 6 – Noche
Cash Three
Día 797 – Noche
Play Four
Día 2547 – Noche
Samán
Día 6342
Caribeña
Día 6321 – La 5ta 5 – Noche
Motilón
Tarde 1818 – La 5ta 5 – Noche
Fantástica
Día 9964 – La 5ta 5 – Noche
Antioqueñita
Día 9513 – La 5ta 1 – Tarde 6229 – La 5ta 6