    • Nacional Resultados de las Loterías

    Resultados de las loterías y chances de este viernes 05 de junio de 2026 en Colombia

    Ariel Cabrera Publicado el

    –Los siguientes son los resultados de las loterías y chances que jugaron este viernes 05 de junio de 2026 en el territorio colombiano:

    Dorado
    Mañana 1166 – La 5ta 4 – Tarde 0331 – La 5ta 6

    Culona
    Día 1158 – Noche

    Astro Sol
    8334 – Signo Tauro

    Pijao de Oro
    3155 – La 5ta: 1

    Paisita
    Día 5125 – La 5ta 4 – 8273 – Toro

    Chontico
    Día 6839 – La 5ta 7 – Noche

    Cafeterito
    Tarde 5005 – La 5ta 5 – Noche

    Sinuano
    Día 0705 – La 5ta 6 – Noche

    Cash Three
    Día 797 – Noche

    Play Four
    Día 2547 – Noche

    Samán
    Día 6342

    Caribeña
    Día 6321 – La 5ta 5 – Noche

    Motilón
    Tarde 1818 – La 5ta 5 – Noche

    Fantástica
    Día 9964 – La 5ta 5 – Noche

    Antioqueñita
    Día 9513 – La 5ta 1 – Tarde 6229 – La 5ta 6

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    Ariel Cabrera
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