Este viernes 5 de junio vence el plazo para pagar la primera cuota del impuesto predial

Foto: Secretaría Distrital de Hacienda.

La Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá (SDH) recuerda a los contribuyentes que se acogieron al Sistema de Pago Alternativo por Cuotas (SPAC) del impuesto predial en Bogotá, que este viernes 5 de junio de 2026, vence el plazo para pagar la primera cuota.

En 2026, 27.395 predios se acogieron a esta alternativa que permite dividir el pago del impuesto predial en cuatro cuotas durante el año sin intereses, siempre y cuando se cumplan las fechas establecidas en el calendario tributario.

Frente a 2025, cuando 25.590 contribuyentes eligieron esta modalidad, la cifra de 2026 representa 1.805 predios más, es decir, un crecimiento cercano al 7 %.

Al respecto, el director de Impuestos, Pablo Verástegui, señaló: “El pago por cuotas es una alternativa que les permite a los contribuyentes organizar mejor el cumplimiento de su impuesto predial sin intereses y durante el año. Por eso invitamos a quienes se acogieron al SPAC a pagar oportunamente la primera cuota, mantenerse al día con Bogotá y, además, unirse a su comunidad en el concurso Paga tu predial y mejora tu cuadra”.

Pagar la primera cuota también suma para mejorar la cuadra

Este año los contribuyentes acogidos al Sistema de Pago Alternativo por Cuotas (SPAC), podrán participar en el concurso Paga tu predial y mejora tu cuadra, siempre que paguen oportunamente la primera cuota hasta el 5 de junio.

La iniciativa reconoce a las cuadras más cumplidas con el pago del impuesto predial y también a las más solidarias con el aporte voluntario del 10 %, con mejoramientos en su entorno.

Para los demás contribuyentes, es decir, quienes no se acogieron al SPAC, la fecha límite para pagar el impuesto predial y participar en el concurso será el 10 de julio.

Calendario SPAC predial 2026

Los contribuyentes que eligieron esta modalidad deben tener en cuenta las siguientes fechas:

Primera cuota: 5 de junio.

Segunda cuota: 14 de agosto.

Tercera cuota: 2 de octubre.

Cuarta cuota: 4 de diciembre.

El pago oportuno de cada cuota permite conservar el beneficio de pagar el impuesto predial en partes, sin intereses, de acuerdo con el calendario establecido.

¿Cómo hacer el pago?

Los contribuyentes pueden ingresar a la página web de la Secretaría Distrital de Hacienda, www.haciendabogota.gov.co, acceder a la Oficina Virtual y generar el cupón de pago correspondiente.

El pago puede realizarse de manera virtual o presencialmente en las entidades financieras habilitadas presentando el cupón generado.

La Secretaría de Hacienda invita a la ciudadanía a consultar siempre los canales oficiales de la entidad y a evitar intermediarios o enlaces no verificados.