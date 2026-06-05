Asista a los conciertos de la Orquesta Filarmónica de Bogotá este viernes 5 y sábado 6 de junio

Crédito: Orquesta Filarmónica de Bogotá – Kike Barona.

La Orquesta Filarmónica de Bogotá (OFB) comenzará su serie de conciertos de esta semana con la “Suite bergamasque”, del reconocido compositor francés, con arreglos especiales del inglés Robin O’Neill, quien estará a cargo de la Orquesta como director invitado, estarán esta semana en dos de sus escenarios principales: el viernes 5 de junio a las 7:00 p. m. ofrecerá su concierto habitual en el Auditorio Fabio Lozano y el sábado 6 de junio de 2026, a las 4:00 p. m. en el teatro León de Greiff de la Universidad Nacional sede Bogotá. ¡Entrada libre y con boletería!

El repertorio incluye la “Suite bergamasque” de Claude Debussy; y la “Sinfonía trascendental”, de Franz Liszt, obras orquestadas especialmente por Robin O’Neil. Además, se escuchará el “Concierto para clarinete bajo y cuerdas” de la compositora irlandesa Geraldine Green, a cargo de Stefano Eulogi.

Viernes 5 de junio de 2026 – Onírico y trascendental

La Orquesta Filarmónica de Bogotá se presenta en Auditorio Fabio Lozano U Tadeo Lozano, en la carrera Cuarta #22-61. ¡Entrada con boletería!

Lugar: Auditorio Fabio Lozano U Tadeo Lozano en la carrera 4 #22-61.

Auditorio Fabio Lozano U Tadeo Lozano en la carrera 4 #22-61. Hora: 7:00 p. m.

7:00 p. m. Fecha: Viernes 5 de junio de 2026.

Viernes 5 de junio de 2026. Entrada con boletería.

Sábado 6 de junio de 2026 – Onírico y trascendental

La Orquesta Filarmónica de Bogotá se presenta en el auditorio León de Greiff de la Universidad Nacional sede Bogotá, UNAL. ¡Entrada libre hasta completar aforo!

Lugar: Auditorio León de Greiff, Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, ubicado en la avenida carrera 30 o avenida NQS # 45-03.

Auditorio León de Greiff, Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, ubicado en la avenida carrera 30 o avenida NQS # 45-03. Hora: 4:00 p. m.

4:00 p. m. Fecha: Sábado 6 de junio de 2026.

Sábado 6 de junio de 2026. Entrada libre hasta completar aforo.

Sobre Robin O’Neill

Robin O´Neill, director de orquesta (Inglaterra). / Crédito: Archivo del artista

Es director de orquesta, orquestador, arreglista y pedagogo, cuyo trabajo ha sido ampliamente elogiado por su rigor intelectual, claridad y emoción visceral. A lo largo de su carrera, ha dirigido numerosas orquestas de renombre internacional, entre ellas la Orquesta y el Coro Philharmonia; así como la Orquesta Filarmónica de Londres, la Orquesta Filarmónica de Bogotá, la Orquesta Filarmónica de Belgrado, la Orquesta Filarmónica de Johannesburgo, la Orquesta de Cámara Sueca y la City of London Sinfonia.

Además, ha colaborado con distinguidos artistas como Mikhail Pletnev, Boris Berezovsky, Mitsuko Uchida, Christoph Eschenbach, Pascal Rogé, Stephen Kovacevich, Pinchas Zukerman, Alina Ibragimova, Salvatore Accardo, Isabelle Faust, Gautier Capuçon y Jeremy Irons, entre muchos otros.

Acerca de Stefano Eulogi

Stefano Eulogi, clarinete bajo de la Filarmónica de Bogotá. / Crédito: Kike Barona

Inicia sus estudios en el conservatorio Benedetto Marcello, de Venecia (Italia), donde obtiene el diploma en clarinete con la calificación máxima en el año 2000. En 2007, con la guía del maestro Lorenzo Guzzoni, obtiene el título de maestría en clarinete “cum laude” con énfasis en orquesta, en el Conservatorio Bonporti de Trento (Italia).

En Colombia ha participado como solista en el IV Festival Internacional de Música de Cartagena, en el IV Festival Internacional de Música de Cámara de Barranquilla y en la programación de Música del Banco de la República, entre otros proyectos. Desde 2023 es el clarinete bajo de la Orquesta Filarmónica de Bogotá.

Nuestras Agrupaciones Filarmónicas giran por Bogotá

Del jueves 4 al domingo 7 de junio, las Agrupaciones Filarmónicas de la Orquesta Filarmónica de Bogotá recorren la ciudad, con música de todos los tiempos. Cinco escenarios, ensambles de cámara, música para la escena y música sinfónica para escuchar, sentir y disfrutar. Conciertos para toda la familia, acompaña y siente la fuerza del talento joven.

Jueves, 4 junio / 1:00 p. m. // Parque Santander, en la carrera Séptima #15-50.Grupos de cámara Orquesta Filarmónica JuvenilSepteto de cuerdas / Cuarteto de cuerdas Obras de: Mozart y Beethoven

Entrada libre

Jueves, 4 junio / 7:00 p. m. // Universidad de los Andes – Auditorio Mario Laserna, ubicado en la carrera Primera Este #19A-40.Banda Filarmónica JuvenilEstreno de “Asfalto y tambor” de Andrés Acosta Rojas

Entrada libre con link de inscripción

Viernes, 5 junio / 8:00 p. m. / Sábado, 6 junio / 8:00 p. m. / Domingo, 7 junio / 5:00 p. m. Teatro Estudio – Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, en la avenida calle 170 #67-5.

“Before Breakfast” ópera de Thomas PasatieriOrquesta Filarmónica Juvenil // Dirección musical: Rubián Zuluaga, Colombia Libreto: Frank Corsaro // Dirección escénica: Alejandro Chacón, Argentina Solista: Ana Mora, mezzosoprano, Costa Rica

Ingreso con boletería

Sábado, 6 junio / 1:00 p. m. // Parque Santander en la carrera Séptima #15-50.Grupos de cámara Orquesta Filarmónica Juvenil // Septeto de cuerdas Obras de: Mozart, Beethoven y Dvo?ák

Entrada libre.

Sábado, 6 junio / 3:00 p. m. / Biblioteca Pública Virgilio Barco en la avenida carrera 60 #57-60.‘Entre Barroco y Latinoamérica’Orquesta Filarmónica Juvenil de Cámara // Director: Julien Faure Solistas: Nathaly Castaño, Nicole Ardila (violines) y Juan Pablo Díaz (violonchelo) Obras de: Fasch, Vivaldi, Corelli, de Abreu