Gobierno y Avianca sellan alianza para promover empleo formal e incluyente para personas con discapacidad

–El Ministerio del Trabajo y Avianca Group suscribieron una alianza orientada a promover el acceso a empleos formales, dignos e incluyentes para personas con discapacidad y ciudadanos provenientes de diversos contextos sociales en la industria aeronáutica colombiana.

El acuerdo fue firmado por el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, y el presidente de Avianca Group, Gabriel Oliva, como parte de las estrategias para ampliar las oportunidades laborales de poblaciones que enfrentan mayores barreras de acceso al mercado laboral.

«Es una apuesta por el empleo formal, en condiciones de decencia y dignidad para las personas con discapacidad. Es un legado del Gobierno del Cambio, del presidente Gustavo Petro, para la sociedad colombiana», afirmó el ministro Sanguino.

El funcionario destacó que la iniciativa permitirá la vinculación de personas a la planta de personal de Avianca en distintos oficios, mediante esquemas de empleo formal e incluyente.

Por su parte, el viceministro de Empleo y Pensiones, Iván Daniel Jaramillo, señaló que el acuerdo busca contribuir a superar barreras físicas, institucionales y comunicativas que históricamente han limitado el acceso al trabajo para esta población.

A su vez, el presidente de Avianca Group, Gabriel Oliva, indicó que la alianza da continuidad a las acciones que la compañía ha desarrollado para fortalecer la accesibilidad y reducir obstáculos para el acceso al empleo.

«Reafirmamos nuestro compromiso de promover empleos dignos, decentes y adaptados para personas en condición de discapacidad y diversos contextos sociales, convencidos de que una industria más incluyente se construye sobre la base de acciones concretas», manifestó.

Según datos de la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) del Dane, en 2025 la población ocupada con discapacidad se concentró principalmente en actividades de comercio y reparación de vehículos, con el 19 %, seguida por agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca, con el 17,6 %.

Las cifras también muestran que Bogotá registró la mayor cantidad de personas ocupadas con discapacidad, con 63.851 trabajadores, seguida por Medellín Área Metropolitana, con 35.087, y Cali Área Metropolitana, con 20.945.

El Ministerio del Trabajo advirtió que la informalidad laboral en esta población aumentó del 70,5 % al 73,9 % entre 2021 y 2025, mientras que la formalidad descendió del 29,5 % al 26,1 %, lo que evidencia los desafíos existentes para garantizar una mayor inclusión laboral.

En ese sentido, el ministro Sanguino invitó a las empresas del país a promover iniciativas similares y destacó que la cartera laboral está dispuesta a acompañar procesos de formación y vinculación laboral para personas con discapacidad, en el marco de las disposiciones contempladas en la Reforma Laboral.