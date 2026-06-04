Más de 9.300 cupos llegan al SENA Distrito Capital en la III Convocatoria de Formación Presencial 2026

Foto: SENA

El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) presenta en Bogotá una de las convocatorias de formación más ambiciosas y amplias del año: 9.381 cupos gratuitos para quienes buscan estudiar, fortalecer su perfil profesional y acceder a nuevas oportunidades laborales en sectores con alta demanda.

La III Convocatoria de Formación Presencial y Distancia 2026 reunirá 317 programas distribuidos en diferentes niveles de formación. Bogotá contará con 4.781 cupos para 164 programas técnicos, 131 programas tecnólogos con 3.950 cupos,16 programas operarios con 475 cupos y 6 programas auxiliares con 175 cupos. Las clases iniciarán el próximo 5 de junio en los 15 centros de formación de la ciudad.

Tecnología, salud, industrias creativas, logística, gastronomía y movilidad hacen parte de las áreas protagonistas de esta convocatoria. Entre los programas más destacados aparecen Análisis y Desarrollo de Software, Gestión Contable y de Información Financiera, Enfermería, Cocina, Electricidad Industrial, Animación 3D, Producción Dancística y Gestión Integral del Transporte.

Los aspirantes podrán formarse en el Centro de Gestión Administrativa, Centro de Servicios Financieros, Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos, Centro de Formación de Talento Humano en Salud, Centro de Electricidad, Electrónica y Telecomunicaciones, Centro Metalmecánico, Centro de Gestión Industrial y Centro para la Industria de la Comunicación Gráfica.

Formación para sectores que hoy mueven el empleo

La convocatoria responde a las necesidades actuales del mercado laboral y prioriza áreas que registran crecimiento en Bogotá y el país.

Programas como Gestión Contable y de Información Financiera y Análisis y Desarrollo de Software tendrán una de las mayores disponibilidades de cupos en jornadas diurnas, nocturnas y fines de semana, debido a la alta demanda de talento especializado en transformación digital, tecnología y servicios empresariales.

En salud, la convocatoria abrirá espacios en programas como Enfermería, Salud Oral, Servicios Farmacéuticos y Atención Integral a la Primera Infancia, opciones que fortalecen uno de los sectores con mayor crecimiento en empleabilidad y atención social.

“Cada cupo representa una oportunidad para transformar vidas, fortalecer proyectos personales y conectar el talento de Bogotá con sectores que hoy necesitan personal calificado. El SENA sigue abriendo puertas para miles de ciudadanos”, señaló un Gerardo Arturo Medina, director de la Regional Distrito Capital.

Así puedes inscribirte

Ingresa a betowa.sena.edu.co Selecciona la opción “Carreras presenciales”. Busca el programa de interés y verificar la sede y jornada disponible en Bogotá. Revisa los requisitos del programa seleccionado. Completa los datos personales y finalizar la inscripción.

Cualquier duda sobre los programas de formación gratuitos del SENA debe consultarse exclusivamente a través de los canales oficiales de la Entidad, como la página www.sena.edu.co, betowa.sena.edu.co, redes sociales @SENAComunica y @SENABogotaDC o visitar el centro de formación más cercano