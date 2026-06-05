Por obras de conservación de malla vial hay cierre de un carril en la avenida calle 26 entre carreras 34A y 36
Foto: IDU.
La Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) autorizó el cierre de un carril de la calzada mixta en sentido oriente a occidente de la avenida calle 26 entre carrera 34A y carrera 36 por obras de conservación de la malla vial en este punto de la localidad de Tesaquillo. ¡Revisa los detalles y planifica tus recorridos!
El Plan de Manejo de Tránsito (PMT) definido por la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM), busca facilitar el desarrollo de obras y las actividades de conservación de la malla vial arterial, en cumplimiento del contrato de obra IDU-1509-2025.
Estas actividades se realizarán en dos etapas, con horario de cierre las 24 horas del día, de la siguiente manera:
- Etapa 1. Cierre del carril central sur, desde las 9:00 p. m. del viernes 5 de junio de 2026 hasta las 5:00 a. m. del martes 9 de junio de 2026.
- Etapa 2. Cierre de carril central norte, desde las 9:00 p. m. del viernes 12 de junio de 2026 hasta las 5:00 a. m. del martes 16 de junio de 2026.
Plan de Manejo de Tránsito (PMT)
Con el fin de facilitar la ejecución de las actividades de obra y garantizarles la movilidad a todos los usuarios de la vía, la SDM autorizó el siguiente PMT:
Tránsito de vehículos particulares y del transporte público
Los usuarios que transitan en sentido oriente – occidente por la avenida calle 26 continuará transitando por los tres carriles restantes que quedarán habilitados (Mapa 1).
Tránsito peatonal y de ciclistas
- Los andenes y la infraestructura existente para los ciclistas y peatones, no sufrirán ningún tipo de afectación.