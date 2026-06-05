Desde este 5 de junio hay cierre del vagón sur de estación temporal de la Av. Jiménez por obras Metro de Bogotá

Foto: Empresa Metro de Bogotá.

A partir de este viernes 5 de junio de 2026 se realiza el cierre el vagón sur de la estación temporal Avenida Jiménez, para avanzar con el izaje de dovelas del viaducto de la Línea 1 del Metro de Bogotá, informó la Empresa Metro de Bogotá (EMB).

Esta actividad se realizará en horario nocturno, de lunes a jueves de 10:00 p. m. a 4:30 a. m. y los fines de semana desde las 10:00 p.m. del viernes hasta las 4:30 a.m. del lunes, o del martes cuando haya un festivo.

Para poder realizar el izaje de las dovelas, se realizará el cierre del cruce peatonal, del acceso y del vagón sur de la estación temporal Av. Jiménez de TransMilenio, ubicados en la av. Caracas con calle 8. Por eso, el ingreso y salida de los usuarios, mientras se desarrolle esta actividad, será por la calle 10. Es muy importante que los usuarios sigan las indicaciones del personal de atención en vía.

Consulte las modificaciones de los servicios troncales a través de la TransMiApp o en www.transmilenio.gov.co. Ante cualquier duda sobre el desarrollo de las obras en este sector visite la oficina de atención al ciudadano ubicado en la avenida Calle Primera #24B-55, Barrio La Fraguita.