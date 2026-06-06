Expotuning Bogotá llega al Punto Comercial San Andresito Plaza Carrera 38: asista este sábado 6 y domingo 7 de junio

Foto: IPES.

Este sábado 6 y domingo 7 de junio de 2026 se realiza ExpoTuning Bogota? en el Punto Comercial San Andresito Plaza Carrera 38, una exhibicio?n automotriz organizada por la Asociacio?n Colombiana de Tuning y Car Audio D.C. que reúne alrededor de 90 vehi?culos y que busca dinamizar la actividad econo?mica del lugar mediante la llegada de nuevos visitantes. ¡Asiste gratis y apoya lo local!

La Alcaldía Mayor de Bogotá, a través del Instituto para la Economía Social (IPES), desarrolla diferentes estrategias orientadas a fortalecer la actividad comercial de sus vendedores y vendedoras informales beneficiarios, atraer nuevos visitantes y generar mayores oportunidades para los vendedores y vendedoras informales que hacen parte de los puntos administrados por el Distrito.

Los puntos comerciales son escenarios de encuentro para las comunidades, lugares donde cientos de familias construyen diariamente su sustento y entornos que contribuyen a la dina?mica de la economi?a social de Bogota?. “Cada visitante que llega a San Andresito Plaza Carrera 38 representa una oportunidad para fortalecer sus ventas y apoyar los proyectos de vida que se construyen en este punto comercial”, aseguro? Catalina Arcniegas, directora del IPES.

Conoce la programación completa del ExpoTuning Bogota? en el Punto Comercial San Andresito Plaza Carrera 38

Sábado 6 de junio

1:00 p. m. a 7:00 p. m. Apertura de puertas al pu?blico general.

3:30 p. m. a 5:00 p. m. Show de mu?sica en vivo en la plazoleta central.

5:00 p. m. a 6:30 p.m. Exhibicio?n central de Lucha Libre.

Domingo 7 de junio

9:00 a.m. a 1:00 p.m. Apertura de actividades

1:30 p.m. a 3:00 p.m. Interaccio?n con clubes: espacio dedicado para firmas e interaccio?n de los asistentes con los clubes de Tuning.

3:00 p.m. a 4:30 p.m. Show de mu?sica en vivo.

4:30 p.m. a 5:45 p.m. Exhibicio?n de Lucha Libre.

La iniciativa busca convertirse en una oportunidad para que ma?s ciudadanos conozcan o redescubran este lugar, recorran sus pasillos, visiten los establecimientos y apoyen a los vendedores y vendedoras informales. Actualmente, el punto comercial reu?ne negocios dedicados a la venta de ropa, calzado, arti?culos para el hogar, jugueteri?a y una oferta gastrono?mica.

La realizacio?n de este evento automotor coincide con otras acciones que la Alcaldía Mayor de Bogotá y el Instituto para la Economía Social (IPES), viene adelantando en San Andresito Plaza Carrera 38 para fortalecer este espacio. En las u?ltimas semanas se llevo? a cabo la jornada La 38 se llena de Huellas, enfocada en el bienestar animal y la participacio?n de las familias. Asimismo, esta semana, en articulacio?n con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), personas privadas de la libertad participara?n en una jornada de embellecimiento del punto comercial.

Estas iniciativas buscan atraer ma?s visitantes, generar apropiación, disfrute del espacio público y brindar ma?s oportunidades a los vendedores y vendedoras informales que se encuentran en procesos de formalización, que di?a a di?a abren sus negocios en el Punto Comercial San Andresito Plaza Carrera 38, esperando recibir nuevos clientes.