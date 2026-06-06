Rutas de TransMilenio para llegar o salir del concierto de Nicky Jam en El Campín este 6 de junio

Foto: TransMilenio.

Nicky Jam lo comprobó y sabe que la mejor opción para llegar y salir de su concierto, que se adelantará el sábado 6 de junio en el Estadio El Campín, es a través de TransMilenio.

TransMilenio facilita tu movilidad gracias a la operación especial en el componente troncal

Para llegar, TransMilenio ofrece 13 rutas troncales en las estaciones Movistar Arena y Campín – UAN, en la troncal NQS Central, operación habitual (4, B72, C25, C30, D21, G30, H21, H72, L25, B11, E42, G11 y G42).

TransMiZonal ofrece 24 rutas con paraderos cercanos a El Campín: calles 63 y 53, carrera 24 y avenida NQS.

Para la evacuación del concierto, TransMilenio habilitó servicios de operación especial en las estaciones Movistar Arena y Campín – UAN con rutas con destino hacia los portales 80, Sur, Usme, 20 de Julio, Suba, Eldorado, Norte y Américas. Vale recordar que los despachos de estos servicios se ajustarán según la demanda de usuarios y no habrá ampliación de horario para el servicio de alimentación. Por otra parte, el componente TransMiZonal operará en su horario habitual.

“TransMilenio acompaña a los asistentes antes y después de los grandes eventos y ofrece una opción rápida, ágil y a precios justos gracias a nuestra oferta de servicios troncales y de TransMiZonal”, dijo Jaime Monroy, Subgerente de Operaciones de TransMilenio.

Las principales recomendaciones son mantener recargada y personalizada la tarjeta TuLlave para facilitar el acceso a los buses, seguir el canal oficial de TransMilenio en WhatsApp, planear el viaje en TransMiApp y consultar la página web.