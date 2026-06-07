Inversión Extranjera Directa creció 63,4% en primer trimestre de 2026 y llegó a US$3.794 millones: Ministerio de Comercio

Foto: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

Otra buena noticia para la economía nacional: la Inversión Extranjera Directa (IED): el Gobierno de las Oportunidades continúa consolidando a Colombia como un destino atractivo para la inversión, el desarrollo empresarial y la generación de empleo.

De acuerdo con el ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MiinCIT), que cita cifras del Banco de la República, durante el primer trimestre de 2026 la Inversión Extranjera Directa (IED) alcanzó US$3.794 millones, es decir, un crecimiento de 63,4% frente al trimestre inmediatamente anterior, y de 34,4% respecto al mismo periodo de 2025.

Los sectores no extractivos, según el MinCIT, captaron US$3.166 millones entre enero y marzo pasados, lo cual representa un crecimiento de 49% frente al trimestre anterior.

“Este comportamiento confirma el dinamismo de actividades como la industria manufacturera, los servicios, el comercio, la tecnología y el turismo, fundamentales para la transformación productiva del país”, destacó la ministra CIT, Diana Marcela Morales.

Agregó la funcionaria que estos resultados evidencian el impacto de las acciones que viene impulsando el Gobierno nacional para fortalecer la competitividad y atraer capital productivo.

“El crecimiento de la inversión extranjera es una señal clara de confianza en Colombia. Estos recursos impulsan la industria, fortalecen el comercio, dinamizan el turismo y contribuyen a la generación de empleo y bienestar para miles de colombianos. Desde el Gobierno de las Oportunidades seguiremos trabajando para que más empresas encuentren en nuestro país las condiciones para invertir, crecer y aportar al desarrollo de los territorios”, dijo la ministra Morales.

La cartera CIT informó que el Gobierno nacional continuará promoviendo estrategias para fortalecer la competitividad, facilitar la llegada de nuevas inversiones y consolidar sectores estratégicos que permitan seguir generando crecimiento económico, empleo y oportunidades para todos los colombianos.

Con información del ministerio de Comercio, Industria y Turismo