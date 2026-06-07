Más de 1.8 millones de árboles fortalecen la seguridad hídrica del centro del país ante la llegada del fenómeno de El Niño

Foto: CAR

En el marco de la conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente, el director general de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), Alfred Ignacio Ballesteros hizo un balance de los beneficios que las compensaciones ambientales han tenido en el territorio, representadas en más de un millón ochocientos mil árboles plantados en áreas de importancia ambiental y recarga hídrica.

Como es sabido, en agosto de 2025 la CAR endureció las medidas de compensación que los particulares y usuarios en general deben ejecutar para resarcir los impactos sobre uno o más recursos naturales, en desarrollo de un proyecto o actividad autorizado por la Corporación.

“Hemos demostrado que las compensaciones pueden convertirse en una verdadera herramienta de seguridad hídrica para el territorio nacional. Por ello, cuando hace seis meses endurecimos las reglas para estas acciones, lo hicimos con el propósito de que quienes hacen uso de un recurso natural también contribuyan de manera efectiva a restaurar, proteger y fortalecer los ecosistemas estratégicos que sostienen el agua de millones de personas”, afirmó el director Alfred Ballesteros.

El funcionario indicó que esta medida resulta especialmente relevante ante el anuncio hecho por las autoridades climáticas nacionales e internacionales de la llegada de un fenómeno de El Niño de gran intensidad.

Dijo además que, como autoridad ambiental del centro del país, la CAR ha sido especialmente rigurosa en el seguimiento de los planes de compensación con resultados satisfactorios, pues cerca del 50 % de estas acciones se localizan en áreas de alta y muy alta importancia estratégica para la regulación hídrica, la recarga de acuíferos y la conservación de coberturas vegetales.

“Son cerca de un millón ochocientos mil árboles distribuidos en más de 1.500 hectáreas con una clara orientación hacia la restauración de ecosistemas transformados y la recuperación de territorios que hoy enfrentan una alta presión sobre el recurso hídrico”, agregó el Director de la CAR.

Destacó además que 70 % de estas acciones se concentran en ecosistemas de alto valor ambiental como el bosque seco tropical y los bosques montano y húmedo, fundamentales para la regulación del agua y la conservación de la biodiversidad.

Finalmente, el director Ballesteros indicó que, con la reciente expedición del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible sobre compensaciones, se fortalece el modelo de la CAR que incluye herramientas como restauración ecológica, control de especies invasoras, pago por servicios ambientales –(PSA), bancos de hábitat, adquisición de predios estratégicos y construcción de reservorios, entre otras.