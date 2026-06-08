Chile reporta incautación récord de 108 toneladas de drogas ilícitas; iban impregnadas en 1.080 toneladas de madera procedentes de Bolivia

–Las autoridades chilenas reportaron este lunes la incautación de 108 toneladas de drogas ilícitas, el mayor decomiso en la historia de la nación suramericana. Los estupefacientes, principalmente ketamina, cocaína y clorhidrato de cocaína, estaban impregnados en 1.080 toneladas de madera procedentes de Bolivia y pudo detectarse gracias a labores de inteligencia. La carga tenía como destino 14 puertos de todo el mundo, principalmente de Europa, EE.UU. y Oceanía y se calcula su valor en 8,3 billones de dólares.

El Fiscal Nacional Ángel Valencia y el Ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, destacaron el resultado investigativo de la Fiscalía de Arica, junto a la Policía Marítima dependiente de la Armada de Chile y el Servicio Nacional de Aduanas, que registró la histórica incautación de 1.080,8 toneladas de maderas impregnadas con distintas drogas en los puertos de Arica, San Antonio y Valparaíso.

El fiscal destacó que este constituye la mayor incautación en la historia de Chile, si se considera que, de cada carga de la madera detectada, entre un 10% y 20% corresponde a sustancias ilícitas, lo que configura más de 100 toneladas de droga, principalmente clorhidrato de cocaína y ketamina.

Como resultado investigativo de la Fiscalía de Arica, junto a la Policía Marítima dependiente de la Armada de Chile y el Servicio Nacional de Aduanas, las detecciones de las drogas se lograron en base a análisis y perfilamiento de las cargas, además de la acción de los binomios caninos de ambas instituciones y el uso de tecnologías especiales siendo confirmado, cada caso, por los análisis del Instituto de Salud Pública (ISP).

El voluminoso cargamento de drogas se detectó en 45 contenedores, los cuales contenía las maderas impregnadas con cocaína, ketamina y otras sustancias asociadas al procesamiento de drogas, como cafeína y lidocaína, usados como agentes de corte y dilución además de éter metílico de ecgonina y xilazina.

Estas detecciones constituyen uno de los procedimientos investigativos más relevantes desarrollados en Chile en materia de crimen organizado transnacional vía marítima, evidenciando la utilización de cargas de madera provenientes de Bolivia como método de ocultamiento para el envío de sustancias ilícitas hacia diversos mercados internacionales, principalmente Estados Unidos, Alemania, Bélgica, Francia, República Checa, Marruecos, España, Portugal, Nueva Zelanda, Panamá, Mauricio, Reino Unido y República Dominicana.

Durante el período investigativo, se logró establecer una sofisticada modalidad criminal, consistente en la impregnación química de sustancias ilícitas en productos forestales destinados a exportación, método que tiene por finalidad obstaculizar la detección mediante controles convencionales, utilizando procesos avanzados que requieren posteriormente instalaciones especializadas para la extracción y recuperación de la droga, aprovechando además estructuras logísticas vinculadas al comercio internacional para dificultar la acción de los organismos de control.

Según los antecedentes recopilados durante la investigación, las organizaciones criminales utilizarían a Chile como plataforma logística para proyectar cargamentos contaminados hacia puertos estratégicos de Norteamérica, Europa, Oceanía y África, aprovechando el alto flujo del comercio marítimo internacional, el prestigio de nuestros puertos y las complejas cadenas logísticas asociadas al comercio exterior, señaló la fiscalía chilena.

El Director General del Territorio Marítimo y Marina Mercante, Vicealmirante Arturo Oxley, recalcó resaltó que este decomiso, cercano a las 108 toneladas de droga, principalmente cocaína y ketamina, que sería distribuida en diversos mercados extra regionales por vía marítima, ha permitido evitar que las organizaciones de crimen organizado transnacional pudieran obtener ganancias ilícitas por un monto estimado de 8,3 billones de dólares, y junto a ello, hemos generado una señal clara de que la Policía Marítima, como parte de la Armada, está contribuyendo con todas sus capacidades en el esfuerzo de brindar seguridad y protección a las cadenas logísticas marítimas y con ello a nuestros conciudadanos”.

Se estima que la droga retirada de circulación, mediante este procedimiento, habría impedido la distribución potencial de más de 584 millones de dosis ilícitas en distintos mercados internacionales, afectando significativamente las capacidades operativas y financieras de las organizaciones criminales involucradas.

El análisis investigativo permitió además identificar patrones logísticos y comerciales asociados a esta modalidad de ocultamiento, incluyendo rutas marítimas, empresas vinculadas, perfiles de exportación y características específicas de las cargas contaminadas, antecedentes que actualmente continúan siendo analizados en coordinación con organismos nacionales e internacionales especializados en el combate al narcotráfico y crimen organizado.