Keiko Fujimori le dice a Petro que «no meta su nariz roja» en el Perú; el mandatario colombiano le responde

–Tras los últimos datos reportados sobre el resultado de la segunda vuelta presidencial en Perú, el presidente colombiano Gustavo Petro, salió tácitamente a celebrar el supuesto triunfo del izquierdista Roberto Sánchez Palomino, lo que provocó la reacción de la candidata Keiko Fujimori.

Así se defiende el pueblo del Perú, a sí mismo, trabajador y humilde. pic.twitter.com/mWJh1ycSOC — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 8, 2026

La dirigente conservadora cuestionó las opiniones del mandatario colombiano sobre el proceso político peruano y expresó su «repudio total al guerrillero Gustavo Petro».

«Señor Petro, le voy a pedir públicamente que no meta su nariz roja en el Perú», señaló la aspirante presidencial en una intervención durante un acto político en Lima.

Fujimori le advirtió a Petro que «el Perú ha derrotado al terrorismo y no vamos a aceptar el terrorismo exterior para que se involucre en nuestro país».

Sra Fujimori, ud intervino en politica en Colombia con su internacional fascista y usted misma. Si ud pierde las elecciones en el Perú, no es por el color de mi piel. Si pierde es por su padre que fué un criminal de lesa humanidad. pic.twitter.com/K1Hpju5PFA — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 8, 2026

El presidente Gustavo Petro le respondió a la candidatura peruana, compartiendo el video de Fujimori.

«Sra. Fujimori, Ud intervino en política en Colombia con su internacional fascista y usted misma», afirmó el mandatario colombiano

«Si Ud pierde las elecciones en el Perú, no es por el color de mi piel. Si pierde es por su padre, que fue un criminal de lesa humanidad», añadió.

El intercambio ocurre mientras el conteo de votos de la segunda vuelta presidencial peruana mantiene un escenario de extrema paridad. Según datos de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), con 94,20 % de las actas contabilizadas, el candidato de izquierda Roberto Sánchez obtenía 50,04 % de los votos frente a 49,95 % de Fujimori.

La diferencia entre ambos candidatos era para el momento de apenas 15.761 votos, por lo que el resultado definitivo dependerá de la revisión de actas observadas e impugnadas, antes de que el Jurado Nacional de Elecciones proclame oficialmente al ganador. Analistas y actores políticos han advertido que el estrecho margen podría derivar en una prolongada disputa postelectoral en Perú, mientras Colombia también atraviesa su propia campaña presidencial de cara a la segunda vuelta prevista para el 21 de junio.