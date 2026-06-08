Conozca las medidas y plan retorno a Bogotá por la autopista Sur y vía la Mesa este 8 de junio

Para atender el incremento de viajeros durante el puente festivo de Corpus Christi, la Secretaría de Movilidad Contemporánea de Cundinamarca y la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) activaron un plan especial de movilidad en coordinación con la Policía de Tránsito y organismos de atención de emergencias para facilitar el retorno de viajeros a Bogotá, por la autopista Sur en Soacha y la Vía La Mesa.

«Durante este puente festivo del Corpus Christi estimamos la movilización de más de 2,1 millones de vehículos por los corredores de Cundinamarca. Hemos dispuesto medidas especiales como reversibles en los corredores de Apulo-La Mesa-Mosquera-Bogotá y Soacha, además de operativos de gestión del tráfico para facilitar el retorno. Invitamos a los viajeros a planear sus desplazamientos, madrugar el regreso, respetar las normas de tránsito», explicó Diego Jiménez, secretario de Movilidad Contemporánea de Cundinamarca.

De acuerdo con las proyecciones, el la autopista Sur para ingreso por Soacha hacia Bogotá, concentrará cerca de 169.116 vehículos durante el puente festivo, mientras que el corredor La Mesa registrará un movimiento aproximado de 134.906 automotores.

Como parte de las medidas especiales, en el corredor Bogotá – La Mesa – Girardot se implementarán regulaciones de tráfico como pare y siga, contraflujos y otras estrategias operativas durante las jornadas de éxodo. Para el retorno del lunes festivo se habilitará un reversible continuo entre Apulo y Mosquera desde las 10:00 a. m. hasta las 11:59 p. m.

De igual manera, en el corredor Soacha se aplicará un reversible entre la intersección Avenida Canoas y la avenida San Marón entre las 4:00 p. m. y las 8:00 pm, con acompañamiento permanente de agentes de tránsito para facilitar el ingreso de viajeros hacia Bogotá.

Adicionalmente, durante el lunes festivo 8 de junio se aplicará la restricciones para vehículos de carga con capacidad igual o superior a 3,4 toneladas en corredores estratégicos del departamento y vías de acceso a la capital, así como el pico y placa regional para el ingreso a Bogotá el lunes 8 de junio. Los vehículos con placas pares podrán ingresar entre las 12:00 m. y las 4:00 p.m, mientras que los vehículos con placas impares lo harán entre las 4:00 p. m. y las 8:00 p m.

Como apoyo a la gestión de la movilidad, los usuarios de las vías podrán consultar el tablero de velocidades desarrollado en articulación con Waze, una herramienta que permite conocer en tiempo real las velocidades promedio de circulación en 22 corredores estratégicos de Cundinamarca. Esta información facilitará la toma de decisiones y la planeación de los desplazamientos durante el puente festivo.

Puede consultar el tablero de velocidades aquí.

Habrá dispositivo especial de monitoreo este lunes festivo 8 de junio en el corredor Anapoima – La Mesa – La Gran Vía, la glorieta Toreros de Mosquera y el corredor Soacha por la autopista Sur para ingreso a Bogotá, permitiendo contar con información en tiempo real para apoyar la gestión del tráfico y la atención de eventualidades.